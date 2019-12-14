с чего всё началось

В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК. В сообщении это называется, "еще одним важнейшим тестом".

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

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