Армия и оружие
ИнтерфаксКНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ
В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК. В сообщении это называется, "еще одним важнейшим тестом".
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Космос
В России модернизировали приемник излучения для «Спектра-УФ»
Политика
В России появятся города трудовой доблести
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предлагает установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести".
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца украинского военнослужащего Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
Общество
Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов
Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Космос
Стало известно, сколько весит Млечный Путь
Наука
Ученые установили «естественную» продолжительность жизни человека
Ученые из Австралии рассказали, какова продолжительность жизни людей в естественных условиях – без медикаментов, обследований и прочих достижений современной медицины.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Общество
Наумов день отмечают по народному календарю 14 декабря
Из библейских книг можно узнать, что святой Наум стал одним из 12 малых пророков. Он родился в VII веке в Галилеи (село Елкоша).
Происшествия
В тюменском наркодиспансере произошел пожар
В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Хоккей
Ничушкин забил гол в победном матче «Колорадо» против «Нью-Джерси»
В составе победителей гол забил Валерий Ничушкин. Российский форвард забросил третью шайбу в четырех последних играх.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял продавца в магазине
Следствием установлено, что 13 декабря мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, выстрелил в продавца.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Общество
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Общество
Названа средняя сумма трат россиян на подготовку к Новому году
Порядка 33% россиян не планируют тратить на подготовку к Новому году более 10 тыс. рублей.
Культура
Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Спорт
В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Общество
«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке
Экономика
«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow
Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
Общество
Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток
56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Политика
Глава ДНР ответил на слова Зеленского об изменении Минских соглашений
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
Общество
Пять американцев выдворены из России по решению рязанского суда
10 декабря 2019 г. Советским районным судом Рязани рассмотрены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении пяти граждан США, сотрудников университета г. Буффало штата Нью-Йорк, въехавших в Российскую Федерацию по многократной туристической визе.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.