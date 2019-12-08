Политика

РИА НовостиРИА НовостиКНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме

В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Северная Корея провела «очень значительное испытание» на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР, сообщило северокорейское агентство ЦТАК
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