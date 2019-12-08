с чего всё началось

В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме

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