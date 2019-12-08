Политика
РИА НовостиКНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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с чего всё началось
Северная Корея провела «очень значительное испытание» на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.Коммерсантъвчера в 21:16
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На заседании созванного президентом Владимиром Зеленским Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 7 декабря утвержден план реинтеграции Донбасса.
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В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
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Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Политика
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах.
Авто
Определены самые популярные марки автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Политика
В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией
В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Футбол
Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
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ФБР возглавит расследование стрельбы на военной базе во Флориде
В пятницу в результате стрельбы на базе ВМС погибли четыре человека, включая открывшего огонь.
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В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.
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Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
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На Украине объявлен траур по погибшим в Одессе
Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
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МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
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