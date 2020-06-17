Армия и оружие

РБКРБКВ КНДР сообщили о возвращении войск на границу с Южной Кореей

Власти КНДР собираются перебросить войска на границу с Южной Кореей — в Кымгансанскую туристическую зону и Кэсонский индустриальный комплекс. Об этом заявил представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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