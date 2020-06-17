Армия и оружие
РБКВ КНДР сообщили о возвращении войск на границу с Южной Кореей
Власти КНДР собираются перебросить войска на границу с Южной Кореей — в Кымгансанскую туристическую зону и Кэсонский индустриальный комплекс. Об этом заявил представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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КНДР возобновляет все виды военных учений близ границы с Южной Кореей
Московский Комсомолецвчера в 17:57
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Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Политика
НАТО обсудит решение Трампа о выводе части контингента США из Германии
Министры обороны стран НАТО собираются обсудить решение президента США Дональда Трампа уменьшить численность своего воинского контингента в Германии.
Российская газета вчера в 10:18
Общество
В Татарстане за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 39 новых случая COVID-19.
Республика Татарстан 03:43
Армия и оружие
Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт
News.ru 14 июня в 10:37
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Здоровье
Еще 233 человека заразились коронавирусом в Свердловской области
Kursk.com 15 июня в 03:57
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
ТАСС 03:04
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Общество
В России за сутки выявлено меньше 8000 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 7843 новых случая коронавируса.
BFM.ru 03:39
Происшествия
В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев
В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ.
Российская газета 04:05
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Здоровье
До конца года в Татарстане откроют еще 19 гериатрических кабинетов
В 2020 году в Татарстане появятся 19 новых гериатрических кабинетов, сообщает «Татар-информ».
НТР 24 04:00
Шоу-бизнес
Евгения Лоза считает, что развод нужно праздновать не хуже свадьбы
Дни24 вчера в 02:41
Общество
В РФ за сутки коронавирусной инфекцией заразились 7 843 человека. Это минимум с 30 апреля
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 843, это является минимумом с 30 апреля.
ТАСС 03:35
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,65 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 79,03 рубля (плюс 31 копейка).
Банки.ру вчера в 03:30
Происшествия
На дорогу в Татарстане приземлился легкомоторный самолет
Самолет Бугурусланского летного училища Cessna приземлился на дорогу в Татарстане из-за отказа двигателя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.
МИР 24 01:34
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Космос
Илон Маск анонсировал строительство плавучего космодрома для Starship
ИА Красная Весна вчера в 19:03
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Происшествия
В Перми совершил аварийную посадку SSJ100
Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту.
РБК 03:43
Футбол
Сборная России пожелала море здоровья на 30-летие Дзагоева
Поздравляем и желаем море здоровья, — говорится в сообщении.
Матч ТВ 03:27
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15