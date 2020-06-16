Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи

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