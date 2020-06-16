Политика
ТАССВ Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Об этом сообщило агентство Yonhap.
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Происшествия
В Вольске из окна пятого этажа вместе с сеткой выпал 2-летний мальчик
Взгляд-инфо 02:48
Общество
Окружной суд подтвердил необходимость снести здание над «Бажовской»
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:20
Наука
Формула смерти: индекс иммунитета укажет на риск умереть в реанимации
Ученые из Китая рассказали о новом маркере, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии.
Известия вчера в 17:01
Общество
В России от коронавируса вылечились почти 10 тыс. человек за сутки
За минувшие сутки в России из больниц выписаны 9767 пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия 03:32
Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК вчера в 08:07
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Общество
Из «Ведомостей» увольняются все заместители главного редактора
Все заместители главного редактора решили покинуть издание. Причиной стало назначение на должность главного редактора Андрея Шмарова.
Солидарность вчера в 09:30
Происшествия
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте
Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске.
Вести.Ru 02:25
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Игры
Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition
КМВ Новости 13 июня в 16:41
Кино
Сценарист «Индианы Джонса » Дэвид Кепп покинул проект
Релиз картины был запланирован на 2022 год Режиссёр и сценарист Дэвид Кепп подтвердил, что ушёл из команды создателей пятой части фильма "Индиана Джонс".
Inc-news.ru 02:20
Происшествия
СК рассказал о состоянии участников инцидента со стрельбой в Москве
Сотрудники полиции, получившие ранения на Ленинском проспекте в Москве в результате стрельбы, находятся в реанимации, нападавший также в больнице.
RT на русском 03:11
Общество
Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК вчера в 21:44
Здоровье
Места с высоким риском заразиться коронавирусом названы
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 10:03
Здоровье
Ещё 167 пациентов с коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 14 июня, за сутки число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ростовской области возросло на 167.
Kursk.com 14 июня в 05:00
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas
Мелодии песен петербургской группы Little Big посчитали подозрительно похожими на хиты американской группы The Black Eyed Peas.
Экономика сегодня вчера в 18:49
Общество
С 16 июня зоопарк и все парки Калининграда откроются для посетителей
Уже сегодня, 16 июня, зоопарк и все парки откроются для посетителей. Пока в прогулочном режиме, то есть на свежем воздухе.
Вести Калининград вчера в 13:26
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Общество
В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Афиша Daily вчера в 04:03
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Известия вчера в 19:33
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Интернет
В девяти приложениях для знакомств обнаружили утечку. В сеть попали 846 ГБ данных пользователей
Всего в открытый доступ попали около 20 млн файлов общим размеров в 846 ГБ — среди них информация об именах, датах рождения и электронных почтах пользователей.
Афиша Daily 03:45
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Политика
Губернатор Ростовской области признался, что недоволен своей работой
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о тех причинах, что побудили его принять решение идти на третий срок.
Блокнот Ростов-на-Дону 00:39