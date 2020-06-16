Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне. Ранее Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила о сносе офиса и заявила, что Северная Корея приступает к решительным действиям.

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Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 35

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