Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

КНДР выпустила два снаряда в сторону Японского моря, сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов. Это первый подобный пуск с начала текущего года.
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с чего всё началось
Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап
» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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