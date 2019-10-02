Армия и оружие
Вести.RuКНДР запустила новую ракету с подлодки
Власти КНДР подтвердили, что провели пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По его данным, об успешном испытании доложили северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
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Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Откровенное интервью актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно уж в ближайшее время, об этом говорил концертный директор артистки Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Экономика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК вчера в 04:45
Политика
На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде
Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.
Взгляд.ру 01:19
Политика
Посол США в России Джон Хантсман завершил работу
Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и возвращается домой.
ТАСС 01:10
Политика
Киев прекратил расследование против Burisma из-за США, сообщили СМИ
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прекратили "из страха перед США", сообщил Fox News.
РИА Новости вчера в 20:33
Авто
В Челябинской области к саммитам ШОС и БРИКС закупят 25 автомобилей
Южноуральская панорама вчера в 07:40
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
Происшествия
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье
"Вечером в среду поступило сообщение о наезде водителем грузовика на крокодила в Пушкинском районе Подмосковья", - сообщили в главке.
ТАСС вчера в 16:08
Общество
Минтруд продолжит обсуждение четырехдневной рабочей недели
Минтруд России направил в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Российская газета 01 октября в 04:38
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Происшествия
В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу
Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.
ТАСС 03:20
Кино
Режиссер Макс Самойлов снимает полнометражный фильм по «Сталкеру»
Афиша Daily вчера в 09:00
Армия и оружие
СК РФ и RT расскажут о преступлениях украинских силовиков в Донбассе
Совместный мультимедийный проект, рассказывающий о преступлениях, совершенных украинскими силовиками против жителей Донбасса, будет организован Следственным комитетом Российской Федерации и телеканалом RT, 3 октября сообщает сайт СК РФ.
Красная весна 03:42
Происшествия
СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Издание указывает, что снятие Егоровой стало сюрпризом для диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят по делу о гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком.
РБК вчера в 20:43
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Кино
В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная»
Киноконцерн «Мосфильм» и синематека журнала «Искусство кино» выпустили в повторный прокат отреставрированную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».
Россия – Культура 30 сентября в 13:29
Политика
Анонсирован визит Лукашенко на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, посетит с рабочим визитом Украину.
NewInform 02:59
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Финансы
Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
ТАСС вчера в 18:16
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Армия и оружие
В Венесуэле заявили об атаках дронов на нефтяные объекты республики
Министр нефти Венесуэлы заявил об атаках дронов на нефтяные объекты страны в этом году.
ТАСС 03:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,38 рубля. Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,40 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
Энергетика
Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ при прекращении транзита через Украину
Цены на газ могут резко пойти вверх, если в январе 2020 года транзит трубопроводного газа в Европу через территорию Украины прекратится.
ТАСС 02:04
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54