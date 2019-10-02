Армия и оружие

Вести.RuВести.RuКНДР запустила новую ракету с подлодки

Власти КНДР подтвердили, что провели пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По его данным, об успешном испытании доложили северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
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КНДР подтвердила запуск новейшей баллистической ракеты с подлодки

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КНДР осуществила новый пуск баллистической ракеты

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КНДР подтвердила проведение испытательного пуска ракеты нового типа

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В КНДР подтвердили, что провели тестовый запуск баллистической ракеты

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Власти КНДР подтвердили тестовый запуск баллистической ракеты

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КНДР заявила, что провела успешный запуск с подлодки ракеты нового типа

РИА Новостивчера в 18:36
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Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и возвращается домой.
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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прекратили "из страха перед США", сообщил Fox News.
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ТАСС вчера в 16:08
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Минтруд продолжит обсуждение четырехдневной рабочей недели

Минтруд России направил в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
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UfacityNews.ru 01:06
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Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
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Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
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Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.
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Красная весна 03:42
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СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения

Издание указывает, что снятие Егоровой стало сюрпризом для диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят по делу о гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком.
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

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В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
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В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная»

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Анонсирован визит Лукашенко на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, посетит с рабочим визитом Украину.
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
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Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
ТАСС вчера в 18:16
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
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В Венесуэле заявили об атаках дронов на нефтяные объекты республики

Министр нефти Венесуэлы заявил об атаках дронов на нефтяные объекты страны в этом году.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,38 рубля. Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,40 рубля.
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Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с объединением ГДР и ФРГ

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Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ при прекращении транзита через Украину

Цены на газ могут резко пойти вверх, если в январе 2020 года транзит трубопроводного газа в Европу через территорию Украины прекратится.
ТАСС 02:04
Армия и оружие

В Сирии испытали С-500 «Прометей»

В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
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