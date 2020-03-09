Армия и оружие

РБКРБКСеверная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Северная Корея запустила три неопознанных снаряда в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По его данным, снаряды выпустили из районов, прилегающих к городу Сондок.
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Синдзо Абэ
В настоящий момент нет подтверждений какого-либо ущерба для самолётов и судов.
— Синдзо Абэ, японский политикRT на русском вчера в 20:57

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СМИ: КНДР осуществила пуск трех неопознанных снарядов

Коммерсантъвчера в 19:02

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

РБКвчера в 19:27

Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда

Lenta.ruвчера в 19:21

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Интерфаксвчера в 19:37

В Японии прокомментировали ракетные пуски КНДР

RT на русскомвчера в 20:57

В Японии не зафиксировали ущерба от новых пусков ракет КНДР

РИА Новостивчера в 20:44

Япония проведет заседание Совета национальной безопасности на фоне ракетного пуска КНДР

ТАССвчера в 20:25
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Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Политика

Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17

Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
SM News вчера в 20:35
Гаджеты

Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США

По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
3DNews вчера в 00:20
Общество

Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы

«Совершенно секретно»: Владелец «Тинькофф-банка» Олен Тиньков стал обвиняемым по двум делам в США. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Совершенно секретно 06 марта в 00:58
Финансы

Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru вчера в 20:41
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости вчера в 09:34
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Энергетика

Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти

Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня 07 марта в 23:37
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском вчера в 18:45
Авто

Новый Lada Largus получит фары с линзами

В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
Российская газета 07 марта в 12:40
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
РБК вчера в 12:12
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче АПЛ

RT на русском вчера в 14:27
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Политика

Бывший украинский шпион Асеев о Донбассе: мы проиграли эту войну

Журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, признал, что Киев проиграл войну за Донбасс.
Вести.Ru 00:46
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минских соглашениях

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на предложение Украины «перенести» пункты минских соглашений.
Телеканал 360° 07 марта в 17:47
Хоккей

2 очка Наместникова помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. В составе победителей отличились Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников.
Чемпионат 00:47
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru вчера в 05:25
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Общество

Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали

Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Известия вчера в 21:20
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК вчера в 08:03
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Общество

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
RT на русском 07 марта в 05:02
Авто

Новый флагманский седан от Cadillac получит название Celestiq

Появилась информация о новом флагманском седане компании Cadillac. Известно, что автомобиль получит название Celestiq.
Актуальные Новости вчера в 10:09
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:48
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
РБК 00:37
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о попытке суицида во время беременности

Певица Надежда Бабкина призналась, что пыталась совершить самоубийство на девятом месяце беременности.
Газета.Ru вчера в 02:58
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