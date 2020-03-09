В настоящий момент нет подтверждений какого-либо ущерба для самолётов и судов.

Северная Корея запустила три неопознанных снаряда в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По его данным, снаряды выпустили из районов, прилегающих к городу Сондок.

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

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