Армия и оружие
РБКСеверная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря
Северная Корея запустила три неопознанных снаряда в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По его данным, снаряды выпустили из районов, прилегающих к городу Сондок.
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В настоящий момент нет подтверждений какого-либо ущерба для самолётов и судов.
— Синдзо Абэ, японский политикRT на русском вчера в 20:57
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