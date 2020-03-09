Армия и оружие
ИнтерфаксКНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР. По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Энергетика
Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии
Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
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Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%
Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов за бумагу ($7,2), свидетельствуют данные торгов саудовской биржи Tadawul.
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Ксения Бородина получила от мужа дорогой подарок на день рождения
8 марта Ксения Бородина празднует не только Международный женский день, но и свой день рождения.
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В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом.
Кино
Владимир Сычев: «Мы с женой хотим еще сына»
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Технологии
Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции
Чрезмерное использование компьютеров, смартфонов и других гаджетов вызывает переутомление мозга, в результате чего могут развиваться депрессия и деменция.
Общество
Пока в Ferrari действуют по плану
Часть сотрудников команды уже находится в Мельбурне, многие вылетели сегодня, некоторые отправятся в Австралию завтра.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Политика
Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Хоккей
ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
У 21 пассажира круизного лайнера в США обнаружили коронавирус
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Общество
В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье
Российская фигуристка Татьяна Навка не смогла пропустить главное событие этой весны и привела свою маленькую дочь Надежду на праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции
Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
Здоровье
Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса
Ссылка в твите ведет на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где развенчаны мифы о китайском коронавирусе.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.