Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР. По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Энергетика Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Энергетика Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10% Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов за бумагу ($7,2), свидетельствуют данные торгов саудовской биржи Tadawul.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке» Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом.

Экономика Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6% Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Общество Пока в Ferrari действуют по плану Часть сотрудников команды уже находится в Мельбурне, многие вылетели сегодня, некоторые отправятся в Австралию завтра.

Политика Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье Российская фигуристка Татьяна Навка не смогла пропустить главное событие этой весны и привела свою маленькую дочь Надежду на праздничное шоу Валентина Юдашкина.

Здоровье Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса Ссылка в твите ведет на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где развенчаны мифы о китайском коронавирусе.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.