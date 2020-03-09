Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксКНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР. По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Интерфакс01:45

Япония проведет заседание Совета национальной безопасности на фоне ракетного пуска КНДР

ТАССвчера в 20:25

Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда

Lenta.ruвчера в 19:21

СМИ: КНДР осуществила пуск трех неопознанных снарядов

Коммерсантъвчера в 19:02

В Японии прокомментировали ракетные пуски КНДР

RT на русскомвчера в 20:57

В Японии не зафиксировали ущерба от новых пусков ракет КНДР

РИА Новостивчера в 20:44

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

РБКвчера в 19:55
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Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Деловое.ТВ 02:49
Энергетика

Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии

Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
Интерфакс 02:56
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новости вчера в 18:28
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Энергетика

Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов за бумагу ($7,2), свидетельствуют данные торгов саудовской биржи Tadawul.
ТАСС 03:47
Шоу-бизнес

Ксения Бородина получила от мужа дорогой подарок на день рождения

8 марта Ксения Бородина празднует не только Международный женский день, но и свой день рождения.
OvideO.ru вчера в 16:45
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом.
Lenta.ru 03:27
Кино

Владимир Сычев: «Мы с женой хотим еще сына»

StarHit.ru 07 марта в 15:30
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости 07 марта в 00:03
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Технологии

Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции

Чрезмерное использование компьютеров, смартфонов и других гаджетов вызывает переутомление мозга, в результате чего могут развиваться депрессия и деменция.
Вести.Ru 01:10
Общество

Пока в Ferrari действуют по плану

Часть сотрудников команды уже находится в Мельбурне, многие вылетели сегодня, некоторые отправятся в Австралию завтра.
F1news.ru вчера в 12:36
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
РИА Новости 03:46
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Политика

Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Life.ru вчера в 04:15
Хоккей

ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 13:05
Происшествия

У 21 пассажира круизного лайнера в США обнаружили коронавирус

Lenta.ru 06 марта в 19:58
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Общество

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
BFM.ru 03:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье

Российская фигуристка Татьяна Навка не смогла пропустить главное событие этой весны и привела свою маленькую дочь Надежду на праздничное шоу Валентина Юдашкина.
OAnews 03:04
Общество

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
RT на русском 07 марта в 05:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
7Дней.ру 07 марта в 09:00
Здоровье

Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса

Ссылка в твите ведет на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где развенчаны мифы о китайском коронавирусе.
Lenta.ru вчера в 07:41
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
РБК 03:01
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