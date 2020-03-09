Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксКНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР. По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Синдзо Абэ
В настоящий момент нет подтверждений какого-либо ущерба для самолётов и судов.
— Синдзо Абэ, японский политикRT на русском 20:57

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КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

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