Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР. По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Энергетика Цена нефти Brent упала до $31,74 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.

Гаджеты У умных телевизоров Xiaomi скоро появится еще один конкурент В настоящее время Oppo уже стал одним из ведущих брендов смартфонов в мире, при этом компания расширила ассортимент своих продуктов, выпустив наушники Oppo Enco Free, умные часы Oppo Watch и прочие устройства.

Политика Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.

Экономика Ливан объявил дефолт по евробондам Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Единоборства Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.