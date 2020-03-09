Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксКНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР. По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Интерфакс01:45

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

РБКвчера в 19:27

Япония проведет заседание Совета национальной безопасности на фоне ракетного пуска КНДР

ТАССвчера в 20:25

СМИ: КНДР осуществила пуск трех неопознанных снарядов

Коммерсантъвчера в 19:02

В Японии прокомментировали ракетные пуски КНДР

RT на русскомвчера в 20:57

В Японии не зафиксировали ущерба от новых пусков ракет КНДР

РИА Новостивчера в 20:44

Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда

Lenta.ruвчера в 19:21
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Гаджеты

У умных телевизоров Xiaomi скоро появится еще один конкурент

В настоящее время Oppo уже стал одним из ведущих брендов смартфонов в мире, при этом компания расширила ассортимент своих продуктов, выпустив наушники Oppo Enco Free, умные часы Oppo Watch и прочие устройства.
iXBT.com 01:26
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Происшествия

В Бурятии полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков

В Бурятии в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Регион online вчера в 22:51
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Bimru.ru вчера в 08:28
Космос

Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы

Антенна Deep Space Network больше не сможет принимать сигналы с аппарата Voyager 2, отдалившегося на 18,5 миллиардов километров от Земли.
Дни24 06 марта в 03:00
Биатлон

Пайффер отреагировал на завоевание бронзы в масс-старте в Нове-Месте

Чемпионат 02:17
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Российская газета 06 марта в 11:55
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

REGNUM вчера в 12:47
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости 02:35
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Авто

Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 уже продаются в России

В модернизированном Т6.1 теперь используется цифровая «приборка» правда, за дополнительную плату.
CarsWeek.ru вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Полунин и Ильиных сообщили о рождении ребенка

Артист балета Сергей Полунин и фигуристка, чемпионка сочинской Олимпиады Елена Ильиных стали родителями.
ФАН 07 марта в 05:12
Здоровье

В ВОЗ назвали бесполезные способы лечения коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли некоторые слухи, которые ходят вокруг профилактики и лечения коронавируса, пишет "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 10:34
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su вчера в 15:26
Экономика

Ливан объявил дефолт по евробондам

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Коммерсантъ 07 марта в 15:50
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Lenta.ru вчера в 15:47
Происшествия

В ДТП в Смоленской области погибли три человека

ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
ТАСС 02:29
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Наука

Тревожность оказалась характерна для большинства собак

N+1 06 марта в 07:03
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Хоккей

Малкин повторил достижение Овечкина по результативности в NHL

ТК Звезда 07 марта в 21:44
Армия и оружие

США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных

Военно-морской флот (ВМФ) США представил подлодку, способную атаковать без приказа военных.
Ferra вчера в 12:37
Общество

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи

В домах подозреваемых прошли обыски.
Эхо Москвы 06 марта в 20:05
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