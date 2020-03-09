Армия и оружие
ИнтерфаксКНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР. По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Энергетика
Цена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Гаджеты
У умных телевизоров Xiaomi скоро появится еще один конкурент
В настоящее время Oppo уже стал одним из ведущих брендов смартфонов в мире, при этом компания расширила ассортимент своих продуктов, выпустив наушники Oppo Enco Free, умные часы Oppo Watch и прочие устройства.
Политика
Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом
Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Происшествия
В Бурятии полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Бурятии в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Космос
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы
Антенна Deep Space Network больше не сможет принимать сигналы с аппарата Voyager 2, отдалившегося на 18,5 миллиардов километров от Земли.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Авто
Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 уже продаются в России
В модернизированном Т6.1 теперь используется цифровая «приборка» правда, за дополнительную плату.
Шоу-бизнес
Полунин и Ильиных сообщили о рождении ребенка
Артист балета Сергей Полунин и фигуристка, чемпионка сочинской Олимпиады Елена Ильиных стали родителями.
Здоровье
В ВОЗ назвали бесполезные способы лечения коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли некоторые слухи, которые ходят вокруг профилактики и лечения коронавируса, пишет "Газета.ru".
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Экономика
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Происшествия
В ДТП в Смоленской области погибли три человека
ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Наука
Тревожность оказалась характерна для большинства собак
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Хоккей
Малкин повторил достижение Овечкина по результативности в NHL
Армия и оружие
США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных
Военно-морской флот (ВМФ) США представил подлодку, способную атаковать без приказа военных.
Общество
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи
В домах подозреваемых прошли обыски.