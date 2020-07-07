Ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.

КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

Общество Лепс предложил вернуть в шоу-бизнес оценку мастерства артистов Артист предложил вернуть которые, которые бы определяли уровень мастерства того или иного исполнителя.

Общество Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса Поднялась температура и снизился процент насыщения крови кислородом -президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о наличии у него симптомов коронавируса. 1

Общество В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

Общество Жители РФ боятся коронавируса больше возврата в 90-е годы Голосование по поправкам в Конституцию, «возврат в 1990-е годы в связи с кризисом» и рост международной напряженности, как отмечается, заняли последние строки в списке.

Общество Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации. 454

Общество США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате. 1

Политика В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников. 24

Авто Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.

Общество В России могут смягчить правила продажи алкоголя "Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве. 216

Здоровье Дни рождения Под Вашим руководством реализуется национальный проект "Экология", и с уверенностью могу сказать: здоровье природы, а значит, нынешних и будущих поколений России в надежных руках.

Политика Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Армия и оружие Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).