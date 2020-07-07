Политика

ТАССТАССКНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

Ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.
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КНДР отказалась вести переговоры с США

Комсомольская правда17:49

КНДР отказалась вести переговоры с Соединенными Штатами

Газета.Ru18:00

В МИД КНДР подтвердили свой отказ вести переговоры с США

RT на русском17:59

КНДР отказалась от переговоров с США

Известия18:12

КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

ТАСС17:39

КНДР подтвердила отказ от прямых переговоров с США

ИА Красная Весна18:45

Северная Корея отказалась вести переговоры с США

РИА Новости17:40
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Лепс предложил вернуть в шоу-бизнес оценку мастерства артистов

Артист предложил вернуть которые, которые бы определяли уровень мастерства того или иного исполнителя.
РЕН ТВ 19:41
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Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru 14:22
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Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru 10:30
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Общество

Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса

Поднялась температура и снизился процент насыщения крови кислородом -президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о наличии у него симптомов коронавируса.
Евразия Daily 20:51
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Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
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Кино

В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине

Игромания.ру 10:35
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Общество

Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией

РИА Новости 06:57
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Общество

Жители РФ боятся коронавируса больше возврата в 90-е годы

Голосование по поправкам в Конституцию, «возврат в 1990-е годы в связи с кризисом» и рост международной напряженности, как отмечается, заняли последние строки в списке.
URA.Ru 19:31
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом

Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации.
РИА Новости 14:17
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Армия и оружие

В России дальность поражения ЭМИ-пушек увеличили до 10 км

Дни24 вчера в 00:55
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Музыка

Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
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Армия и оружие

Как «Искандер» подружился с «Цирконом»

Русь Православная 12:43
Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия 20:14
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Политика

Лондон вводит санкции по делу о смерти Магнитского

Власти Великобритании утвердят список лиц из России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции.
Городовой 04:14
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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
RT на русском 20:59
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Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.
Деловое.ТВ 12:03
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
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Под Вашим руководством реализуется национальный проект "Экология", и с уверенностью могу сказать: здоровье природы, а значит, нынешних и будущих поколений России в надежных руках.
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В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
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Политика

Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме

Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Армия и оружие

Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
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Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией «Рокки 4»

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«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»

"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
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