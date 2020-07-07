Ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.

КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

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