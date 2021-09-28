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КНДР заявила, что впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты

В КНДР впервые испытали новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», которую разработала северокорейская Академия военных наук, сообщает ЦТАК.
РБК
Какое расстояние пролетела ракета, не уточняется.
РБК
Ракета была разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений.
ТВ Центр
15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.
ТАСС

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