Глобальное потепление может привести человечество к гибели уже через 500 лет

"Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", - цитирует РИА Новости заявление исследователей.