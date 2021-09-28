"Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", - цитирует РИА Новости заявление исследователей.
Вашингтон "глубоко сожалеет" по поводу действий Москвы, которая, как утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен, блокирует проведение ежегодного совещания ОБСЕ по соблюдению обязательств в области человеческого измерения в Варшаве, которое должно было состояться 27 сентября.
В Сети появилась информация о стоимости новых смартфонов Google Pixel 6. Об этом сообщает iXBT.Согласно информации инсайдеров, рекомендованные цены в европейских странах составят 650 евро за Pixel 6 и 900 евро за Pixel 6 Pro.