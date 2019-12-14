Армия и оружие
Российская газетаКНДР провела крупное испытание на полигоне Сохэ
Военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ. Оно носило исключительно "важный характер", информирует Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее сообщалось о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни.
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Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Политика
Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сказали РБК два источника, близкие к региональным властям.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Политика
В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
Происшествия
В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Общество
Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
Футбол
Жиру может перебраться в «Интер»
Как сообщает L'Equipe, интерес к 33-летнему французу проявляет «Интер», чей главный тренер Антонио Конте знаком с Жиру по работе в Лондоне.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Политика
МИД Украины снова захотел ввода миротворцев ООН в Донбасс
Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».
Кино
Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Здоровье
В ОКБ готовят вертолетную площадку
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Авто
Составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ в ноябре
Общество
Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов
Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Авто
Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой
По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
Кино
За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов
С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шестерых жертв извержения вулкана
На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии найдены тела шестерых человек, погибших при извержении вулкана 9 декабря, сообщает новозеландская полиция на своей странице в Twitter.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Хоккей
Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала с Чехией
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетаниями звеньев на матч Кубка Первого канала против команды Чехии.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Футбол
Семак в Африке поиграл в футбол с детьми
Общество
Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка
Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Политика
Россия и Турция готовят новый контракт по С-400
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Происшествия
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.