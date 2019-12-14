с чего всё началось

Военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ. Оно носило исключительно "важный характер", информирует Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее сообщалось о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни.

Фигурное катание Фигуристка Загитова останется в сборной России Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.

Футбол Жиру может перебраться в «Интер» Как сообщает L'Equipe, интерес к 33-летнему французу проявляет «Интер», чей главный тренер Антонио Конте знаком с Жиру по работе в Лондоне.

Политика МИД Украины снова захотел ввода миротворцев ООН в Донбасс Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».

Кино Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу» Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.

Экономика Госдума подняла МРОТ на 850 рублей С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Авто Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".

Кино За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Происшествия В Новой Зеландии нашли тела шестерых жертв извержения вулкана На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии найдены тела шестерых человек, погибших при извержении вулкана 9 декабря, сообщает новозеландская полиция на своей странице в Twitter.

Политика Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Общество Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.