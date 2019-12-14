Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаКНДР провела крупное испытание на полигоне Сохэ

Военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ. Оно носило исключительно "важный характер", информирует Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее сообщалось о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни.
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Власти Северной Кореи сообщили о новом успешном испытании, проведенном на западном испытательном полигоне Сохэ, передает
 Центральное телеграфное агентство КНДР.
РБК02:33

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КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

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Радио Sputnik 01:29
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Фигуристка Загитова останется в сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
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В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере

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Слово и Дело вчера в 18:31
Общество

Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
РИА Новости 05:17
Футбол

Жиру может перебраться в «Интер»

Как сообщает L'Equipe, интерес к 33-летнему французу проявляет «Интер», чей главный тренер Антонио Конте знаком с Жиру по работе в Лондоне.
Спорт-Экспресс 01:37
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Политика

МИД Украины снова захотел ввода миротворцев ООН в Донбасс

Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».
Московский Комсомолец 06:19
Кино

Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Известия вчера в 14:24
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В ОКБ готовят вертолетную площадку

Владимирские ведомости вчера в 08:59
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Авто

Составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ в ноябре

Автоновости дня 03:01
Общество

Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов

Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
DP.RU вчера в 11:37
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости 12 декабря в 05:20
Авто

Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой

По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
Экономика сегодня 03:06
Кино

За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Коммерсантъ 05:32
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шестерых жертв извержения вулкана

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии найдены тела шестерых человек, погибших при извержении вулкана 9 декабря, сообщает новозеландская полиция на своей странице в Twitter.
Росбалт 12 декабря в 21:44
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
Хоккей

Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала с Чехией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетаниями звеньев на матч Кубка Первого канала против команды Чехии.
Газета.Ru 06:11
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

РБК вчера в 17:54
Наука

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
Футбол

Семак в Африке поиграл в футбол с детьми

RT на русском 03:15
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Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка

Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 05:36
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Россия и Турция готовят новый контракт по С-400

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Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Происшествия

Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
РИА Новости 02:50
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