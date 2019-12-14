Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъКНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

В апреле Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы Вашингтон изменил подход к выстраиванию отношений с КНДР и готов был провести переговоры с Дональдом Трампом.
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Власти Северной Кореи сообщили о новом успешном испытании, проведенном на западном испытательном полигоне Сохэ, передает
 Центральное телеграфное агентство КНДР.
РБК02:33

Подробнее о событии

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Коммерсантъ03:37

В КНДР сообщили о проведении испытания на космодроме Сохэ

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КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

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КНДР провела еще одно «важное испытание» на космодроме Сохэ

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Врачи главной детской больницы Башкортостана написали письмо Путину

Почему ради статистики российские врачи идут на должностные преступления Авторы открытого письма рассказали о проблемах больницы.
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МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

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В России оценили список вызывающих бессонницу продуктов

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил список вызывающих бессонницу продуктов, который ранее представили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США).
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Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой

Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Экспресс газета 06:42
Экономика

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Наука

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 05:02
Футбол

Лэмпард: «Челси» не планирует усилений во время зимних трансферов

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился информацией о трансферных планах «аристократов» на время зимнего трансферного окна.
Нева Спорт вчера в 03:22
Политика

Медведев обсудил с премьером Белоруссии интеграцию и торговлю

Отмечается, что премьеры обсудили график дальнейших контактов по правительственной линии.
Политика Сегодня 06:12
Политика

Вашингтон вводит санкции против сотен немецких компаний

По словам экономиста, речь идет примерно о 350 немецких компаниях, главам которых теперь необходимо «беспокоиться о своем бизнесе» из-за того, что энергетические интересы Германии разошлись с интересами США.
Новостной фронт 03:45
Музыка

Группа «Обе две» сняла клип «Гостиница» о загадочных постояльцах

Группа "Обе две" из Екатеринбурга презентовала клип на новую песню "Гостиница".
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Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика

Песков подтвердил повышенный тон переговоров на «нормандском саммите»

О повышенных тонах участников «нормандского» саммита ранее сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
Телеканал 360° 01:40
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
ToDay News Ufa 03:13
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
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Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Космос

NASA показало «самую мощную ракету»

Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы возросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.
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Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Политика

Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что выборы в Донбассе могут быть проведены только после роспуска Народной милиции ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты вчера в 03:44
Политика

МИД Турции ответил на резолюцию о признании Сенатом США геноцида армян

Резолюция Сената США о признании геноцида армянского населения в Османской империи в 1915 году не имеет правовой основы и подрывает развитие турецко-американских отношений.
Народные новости вчера в 03:24
Экономика

В России взлетели цены на яблоки

В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Lenta.ru 07:03
Политика

Глава ДНР ответил на слова Зеленского об изменении Минских соглашений

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
iReactor вчера в 18:59
Кино

На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
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Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал 05:23
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