с чего всё началось

В апреле Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы Вашингтон изменил подход к выстраиванию отношений с КНДР и готов был провести переговоры с Дональдом Трампом.

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Политика МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Политика Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.

Общество Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Наука В России оценили список вызывающих бессонницу продуктов Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил список вызывающих бессонницу продуктов, который ранее представили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США).

Здоровье От гриппа в Тульской области добровольно привились 720 тысяч человек Накануне, 13 декабря в министерстве здравоохранения региона на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии подвели итоги эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 2018-2019 годов в Тульской области, а также обсудили задачи на предстоящий эпидсезон.

Наука В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.

Политика Вашингтон вводит санкции против сотен немецких компаний По словам экономиста, речь идет примерно о 350 немецких компаниях, главам которых теперь необходимо «беспокоиться о своем бизнесе» из-за того, что энергетические интересы Германии разошлись с интересами США.

Происшествия Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Здоровье Правила долголетия назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.

Музыка Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.

Космос NASA показало «самую мощную ракету» Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы возросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.

Политика Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.

Политика Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что выборы в Донбассе могут быть проведены только после роспуска Народной милиции ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Экономика В России взлетели цены на яблоки В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Кино На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка» Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.