с чего всё началось

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. Текст опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

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