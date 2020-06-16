с чего всё началось

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. Его текст опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

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