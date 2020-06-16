Армия и оружие

РБКРБККНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. Его текст опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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с чего всё началось
КНДР заявила о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, сообщает
 Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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