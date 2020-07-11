Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаКНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море

Государственный департамент США намеренно искажает факты, обвиняя Китай в попытке получить контроль над ресурсами Южно-Китайского моря путем угроз, сообщает 14 июля пресс-служба посольства КНР в Соединенных Штатах.
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Майк Помпео
Сегодня мы укрепляем политику США в отношении жизненно важной части региона - Южно-Китайского моря. Мы ясно даем понять: претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости вчера в 14:52
с чего всё началось
«13 июля 2020 года Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по обеспечению мира и стабильности в Южно-Китайском море, преднамеренно искажаются факты и международное право, в том числе Конвенция ООН по морскому праву», - говорится
 в заявлении.
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