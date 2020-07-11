с чего всё началось

Сегодня мы укрепляем политику США в отношении жизненно важной части региона - Южно-Китайского моря. Мы ясно даем понять: претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз.

Государственный департамент США намеренно искажает факты, обвиняя Китай в попытке получить контроль над ресурсами Южно-Китайского моря путем угроз, сообщает 14 июля пресс-служба посольства КНР в Соединенных Штатах.

Общество Роспотребнадзор РТ предложил открыть ТЦ и кафе Предлагается открыть торговые центры и заведения общепита, но с некоторыми ограничениями. Об этом пишет ИА "Татар-информ".

Здоровье Число случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 54 133 За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 612 и достигло 54 133.

Экономика Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт» Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам. 1

Происшествия Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты. 51

Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 12

Политика Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае. 15

Финансы Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов Курс доллара расчетами "завтра" снизился на 3 копейки и достиг 70,94 рубля. Курс евро опустился на 7 копеек и составил 80,44 рубля.

Политика Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму. 2K

Религия Шестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов). 5

Политика Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа. 55

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 320