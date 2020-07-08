Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи. Остальные члены СБ проголосовали за.

КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

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