Политика

Военное делоВоенное делоКНР планирует вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

Министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной конференции заявил о готовности Китая общими усилиями с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны.
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с чего всё началось

Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

"Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защитить Устав ООН и основные нормы международных отношений", - заявил Ван И. По его словам, Китай также готов общими с РФ усилиями решительно выступить против любых односторонних действиям и психологической травли.
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