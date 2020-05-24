Политика
Военное делоКНР планирует вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной конференции заявил о готовности Китая общими усилиями с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны.
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с чего всё началось
"Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защитить Устав ООН и основные нормы международных отношений", - заявил Ван И. По его словам, Китай также готов общими с РФ усилиями решительно выступить против любых односторонних действиям и психологической травли.РИА Новости04:11
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