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КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с четверга по воскресенье

Армия КНР проведет военные учения в нескольких регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.
Коммерсантъ
Заявление об учениях поступило на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
РИА Новости
2 августа борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя.
Известия
Пекин порекомендовал США "не играть с огнем" и предупредил о серьезном военном ответе.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Армия КНР проведет военные учения в части районов вокруг Тайваня
ИА Красная Весна11:25
Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа
РЕН ТВ11:30
Xinhua: НОАК опубликовала карту учений вокруг Тайваня на фоне визита спикера Пелоси
Lenta.ru11:25
КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с четверга по воскресенье
Коммерсантъ11:37
GT: армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня
RT на русском11:16
СМИ: Китай проведет серию учений с боевыми стрельбами в районе Тайваня 4-7 августа
ТАСС11:16
СМИ: армия Китая проведет учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа
РИА Новости11:15

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