Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов, следует из ответа Зеленского на петицию о легализации однополых браков, опубликованную на сайте главы государства.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, случайно оговорилась, что будет поддерживать президента России Владимира Путина.
"Вечером 2 августа, Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая начала серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня", — говорится в материале.
«Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая (КПК) визит нашей делегации Конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, защищая себя и свою свободу», — заявила Пелоси.