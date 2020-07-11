Политика
ТАССКНР раскритиковала США за позицию в отношении Южно-Китайского моря
Китай подверг во вторник критике госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter на странице посольства КНР в Вашингтоне.
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Мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей. Америка поддерживает наших союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии в защите их суверенных прав на офшорные ресурсы.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости вчера в 14:52
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Без учета парков лидером по восстановлению посещаемости стали автосалоны: в начале июля в них побывало 75% от того количества клиентов, которое было зафиксировано до пандемии.
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