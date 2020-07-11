с чего всё началось

Сегодня мы укрепляем политику США в отношении жизненно важной части региона - Южно-Китайского моря. Мы ясно даем понять: претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз.

Китай подверг во вторник критике госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter на странице посольства КНР в Вашингтоне.

КНР раскритиковала США за позицию в отношении Южно-Китайского моря

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