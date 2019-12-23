Экономика
RT на русскомКНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года. «Пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены», — цитирует ТАСС сообщение комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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Армия и оружие
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Эксперты назвали самые закредитованные регионы России, на первом месте оказалась Калмыкия.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
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Кот по кличке Мостик проверил окончание строительства железнодорожной части Крымского моста.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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Происшествия
На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека
Общество
В столичном регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Экономика
Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
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Александр Жужурин стал новым руководителем департамента по ГО и ПБ Забайкалья.
Общество
В Росприроднадзоре назвали экологические «горячие точки» России
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Политика
Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
Во второй тур выборов президента Хорватии выходят лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович и действующий глава государства Колинда Грабар-Китарович, сообщила Государственная избирательная комиссия по данным обработки данных с 99,8% участков.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Общество
Будет ли Виктор Лебедев отстранен от поста?
Не надо будет — не отстраним, заявил глава республики.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Политика
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Политика
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Политика
Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть и похитила оружие
Представители венесуэльской оппозиции совершили нападение на воинскую часть и похитили хранившееся там оружие.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Происшествия
На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание
Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание.
Армия и оружие
Тульская область передала мед и пряники жителям Сирии
Центр по примирению враждующих сторон передал благотворительную помощь от правительства Тульской области жителям Сирии, передает «РИА Новости».
Кино
В Екатеринбурге вернут на большой экран легендарный фильм Тарковского «Солярис»
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Общество
ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.