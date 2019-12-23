Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года. «Пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены», — цитирует ТАСС сообщение комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января

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