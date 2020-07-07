Экономика
РБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Авто
Ford анонсировал все три версии нового внедорожника Bronco
Rusargument вчера в 12:13
Происшествия
Материалы дела задержанного советника главы «Роскосмоса» засекретили
Материалы по делу о госизмене задержанного советника главы госкорпорации «Роскосмос» и бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова засекретили.
Lenta.ru 06:31
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
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Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
Политика
Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
Российская газета 05:55
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%
Средняя цена экспорта газа «Газпрома», по данным ФТС, в мае 2020 года снизилась до $94 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъ 05:51
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22
Происшествия
В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище
Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.
RT на русском 06:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Здоровье
Малышева объявила об окончании вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России заканчивается, заявила во время эфира в Instagram теледоктор Елена Малышева.
ФАН 05:44
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Здоровье
Севастопольцы проследят за здоровьем через Интернет
Новый электронный сервис позволит и записаться к врачу, и следить за самочувствием в онлайн-режиме: вести дневник, отслеживать изменение основных показателей здоровья, просматривать свои медицинские документы.
КП - Севастополь 06:02
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Политика
Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами
Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Известия 04:05
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
Шоу-бизнес
Анна Седокова получила серьезную травму во время съемок клипа
Анна Седокова опубликовала в своем Инстаграме видео со съемок клипа. Она работала над роликом на песню «Самолеты».
Uznayvse.ru 05:32
Финансы
Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 52 случая коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Пермском крае за сутки выявлено 52 случая заражения.
Рифей-Пермь 03:38
Происшествия
Полицейские задержаны в Улан-Удэ по подозрению в избиении подростка
По версии следствия, в отдел полиции был доставлен 17-летний подросток, которого подозревали в совершении краж.
News.ru 01:23
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Политика
Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»
6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского».
РБК 05:49