Экономика

РБКРБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Российские экспортеры могут пострадать от углеродного налога в ЕС

ГЛАС.RU09:19

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

News.ru11:01

Россия может понести ущерб из-за углеродного налога Евросоюза

RuNews24.ru09:48

Оценены потери России от введения нового налога в Европе

Lenta.ru13:08

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Деловое.ТВ08:05

Die Presse (Германия): Москва больше всех потеряет от климатических налогов в ЕС (Die Presse)

ИноСМИ07:03

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБК06:32
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM 13:37
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Общество

Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе

Ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
ТАСС 04:15
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Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
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Здоровье

Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф 11:35
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Общество

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна", которая способна достроить газопровод "Северный поток - 2", вышла из немецкого порта Мукран.
Газета.Ru 13:05
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Политика

Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации.
Известия 11:48
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Общество

Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
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Авто

Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS

Чешский концерн Skoda презентовал бензиновую и дизельную версии новой Skoda Octavia RS.
Новые автомобили вчера в 09:59
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Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

ToDay News Ufa 02:48
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Армия и оружие

В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа

Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
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Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой

Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Общество

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
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Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
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Футбол

Леонардо ответил на заявление Жуниньо о переходе Неймара в «ПСЖ» только из-за денег

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил своему коллеге из «Лиона», известному в прошлом футболисту Жуниньо Пернамбукано, который заявил, что Неймар перешел в столичный клуб только ради денег.
Sport24.ru 13:51
Общество

Российская компания S7 Airlines начала выполнять рейсы за рубеж

Авиакомпания S7 Airlines из России начала выполнять рейсы за рубеж.
Актуальные Новости 10:32
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Общество

Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Коммерсантъ 11:30
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Общество

В России предложили изменить водительские права и ПТС

МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
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Политика

Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ

Политолог заявил, что уже сегодня существует активная линия противостояния России "гитлеровским наследникам", выражающаяся в поддержке Донбасса.
Южный Федеральный вчера в 07:12
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Игры

Test Drive Unlimited Solar Crown анонсировали в ходе шоу Nacon

Студия KT Racing в ходе шоу издательства Nacon анонсировала новую часть серии Test Drive Unlimited.
Игромания.ру 13:51
Футбол

«Ахмат» в гостях одолел «Тамбов» в матче 27-го тура РПЛ

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский "Ахмат" оказался сильнее "Тамбова".
Газета.Ru 13:38
Экономика

Предприниматели Жуковского получат субсидии на проведение дезинфекции

Индивидуальные предприниматели без работников получат по 15 тысяч рублей.
Авиаград Жуковский 08:34
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Политика

Зеленский сообщил о нарушениях в своей налоговой декларации

Президент Украины Владимир Зеленский лично сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что не уведомил о значительных имущественных изменениях и не внес их в налоговую декларацию, пишет пресс-служба офиса главы государства.
Газета.Ru 12:45
Кино

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме

В конце прошлого года в сети появилась новость о том, что готовится сценарий к биографическому фильму о Халке Хогане.
SM News 09:31
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Космос

Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу

Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 08:28
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