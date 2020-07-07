Экономика
РБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
Футбол
Арсенал (Тула) — Крылья Советов 1:1 (2-й тайм)
Первый тайм игры между тульским "Арсеналом" и "Крыльями Советов" из Сакмары завершился ничьей со счетом 1:1. Матч 27-ого тура Российской премьер-лиги проходит в эти минуты на Центральном стадионе в областном центре.
Тульская служба новостей 14:17
Общество
Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты
Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
Общество
Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть
В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.
Cyber.sports.ru 09:22
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 13:45
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Технологии
В США сообщили о росте успешных атак на провайдеры управляемых услуг
Рост числа взломов провайдеров управляемых услуг (MSP) отмечен Глобальным центром оперативных расследований США (GIOC), 6 июля сообщает ZDNet.
ИА Красная Весна вчера в 16:21
Космос
На американском сегменте МКС отказал блок электропитания
Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило НАСА.
РИА Новости 12:45
Политика
В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok
Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Ридус 13:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день
Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro 04:41
Авто
Появилось новое изображение первого серийного гибрида Maserati
Пресс-служба автомобильного бренда Maserati выложила на своей официальной странице в интернете новое изображение первого серийного гибрида.
Car.ru 12:29
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Общество
Под Москвой ураган снес женщину-продавца вместе с палаткой
Комсомольская правда 12:43
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Происшествия
Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым
По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Гаджеты
Google выпустила два обновления Android
Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ 14:15
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края.
РБК вчера в 11:33
Общество
Test Drive Unlimited Solar Crown анонсировали в ходе шоу Nacon
Игромания.ру 13:51
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54