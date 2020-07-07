Экономика

РБКРБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Россия может понести ущерб из-за углеродного налога Евросюза

Pravda.Ru14:26

Новый налог в Европе грозит России убытками в €50 млрд

Рамблер14:19

Российские экспортеры могут пострадать от углеродного налога в ЕС

ГЛАС.RU09:19

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

News.ru11:01

Россия может понести ущерб из-за углеродного налога Евросоюза

RuNews24.ru09:48

Оценены потери России от введения нового налога в Европе

Lenta.ru13:08

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБК06:32
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Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Политика

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
Политика

ДНР открыла пункт пропуска «Еленовка»

Во вторник ДНР возобновила работу КПП «Еленовка», который находится к югу от Донецка. Пункт пропуска не работал девять дней.
Новостной фронт 04:18
Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
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Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Происшествия

Около 100 деревьев повалено сильным ветром в Подмосковье

По данным источника ТАСС, в столице повалено около 20 деревьев. Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение.
Радио Маяк 14:25
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Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
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Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Poco M2 Pro стоимостью до $200

Компания Poco, являющаяся дочерним брендом Xiaomi, выпускающим устройства исключительно для индийского рынка, представила смартфон Poco M2 Pro — аналог Redmi Note 9 Pro с улучшенными показателями быстрой зарядки.
NewInform 10:36
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Общество

Липчане не смогут пополнять транспортные карты наличными

В регуправлении дорог и транспорта отметили, что после 3 августа пополнить баланс карты можно будет двумя способами: в отделении банка или его мобильном приложении, а также в кассе автовокзала.
Обозреватель Врн 12:34
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Футбол

Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
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Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу

Самарские "Крылья Советов" обыграли тульский "Арсенал" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 15:40
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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Происшествия

Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве

РБК 15:32
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Экономика

В Оренбургской области повысились коммунальные тарифы

Для Гайского городского округа с 1 января 2020 по 30 июля 2020 рост тарифов был нулевым, зато с 1 июля по 31 декабря 2020 – аж 5,6. Опубликованы и сами тарифы.
Гай.рф 02:45
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Политика

Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ

Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:36
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Происшествия

В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами

Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 10:46
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Общество

Журналист Леонид Парфенов покинул Россию

Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
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Культура

Съемки юбилейного сезона «Тайн следствия» стартовали в Петербурге

Накануне, в понедельник, 6 июля, в Петербурге стартовали съемки нового, юбилейного сезона детективного сериала "Тайны следствия".
Piter.tv 15:33
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Экономика

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:03
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Происшествия

В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке

РИА Новости 12:57
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Общество

Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран.
Российская газета 13:48
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн 10:00
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»

Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru 12:43
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Финансы

Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится

Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
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Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5

Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС 13:17
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Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru 05 июля в 11:26
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