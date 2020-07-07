Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Политика Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).

Политика ДНР открыла пункт пропуска «Еленовка» Во вторник ДНР возобновила работу КПП «Еленовка», который находится к югу от Донецка. Пункт пропуска не работал девять дней.

Общество В МВД предложили изменить водительские права и ПТС МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения. 809

Гаджеты Xiaomi представила смартфон Poco M2 Pro стоимостью до $200 Компания Poco, являющаяся дочерним брендом Xiaomi, выпускающим устройства исключительно для индийского рынка, представила смартфон Poco M2 Pro — аналог Redmi Note 9 Pro с улучшенными показателями быстрой зарядки. 9

Общество Липчане не смогут пополнять транспортные карты наличными В регуправлении дорог и транспорта отметили, что после 3 августа пополнить баланс карты можно будет двумя способами: в отделении банка или его мобильном приложении, а также в кассе автовокзала. 18

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 284

Экономика В Оренбургской области повысились коммунальные тарифы Для Гайского городского округа с 1 января 2020 по 30 июля 2020 рост тарифов был нулевым, зато с 1 июля по 31 декабря 2020 – аж 5,6. Опубликованы и сами тарифы. 1

Политика Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 303

Происшествия В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. 4

Общество Журналист Леонид Парфенов покинул Россию Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне. 113

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 854