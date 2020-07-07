Экономика

РБКРБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Газета.Ruвчера в 16:08

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБКвчера в 06:32

Оценены потери России от введения нового налога в Европе

Lenta.ruвчера в 13:08

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

News.ruвчера в 11:01

Россия может понести ущерб из-за углеродного налога Евросоюза

RuNews24.ruвчера в 09:48

Российские экспортеры могут пострадать от углеродного налога в ЕС

ГЛАС.RUвчера в 09:19

Новый налог в Европе грозит России убытками в €50 млрд

Рамблервчера в 14:19
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Происшествия

На подполковника полиции Оренбуржья завели уголовное дело за взятки

Региональный Следком возбудил уголовное дело на подполковника полиции, ответственного за ведение лицензионно - разрешительной работы по Оренбургу, Соль-Илецку, Оренбургскому, Акбулакскому, Беляевскому, Саракташскому и Переволоцкому районам.
Вестирама.ру 00:25
Кино

Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»

Брэд Питт подписался на роль в боевике «Скоростной поезд» (Bullet Train), постановкой которого займется режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.
Кinomania вчера в 11:37
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Наука

В Усть-Лабинском районе найдены уникальные захоронения

Масштабные археологические раскопки вновь ведутся в Усть-Лабинском районе. Об этом сообщает районный историко-краеведческий музей.
Россия.Кубань вчера в 05:20
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия вчера в 05:08
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Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru вчера в 11:46
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Происшествия

В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов

Известия 06 июля в 22:25
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Автоспорт

Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии

ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 05 июля в 11:08
Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:23
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани

Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения вчера в 08:31
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Гаджеты

Google выпустила два обновления Android

Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ вчера в 14:15
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 06 июля в 14:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
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Общество

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля

У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт вчера в 19:54
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Здоровье

Онищенко призвал не верить прогнозам ВОЗ о второй волне коронавируса

На прогнозы Всемирной организации здравоохранения о второй волне коронавирусной инфекции не стоит обращать внимание, поскольку они даются непрофессионалами и преследуют исключительно политические цели.
ФАН вчера в 14:14
3
Футбол

«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд

Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV 06 июля в 14:05
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Гаджеты

В Сети показали линейку смартфонов iPhone 12

Актуальные Новости вчера в 04:32
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Армия и оружие

В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа

Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Avia.pro 06 июля в 20:01
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Здоровье

В России за сутки выявили 6 368 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 368, суточный рост при этом замедлился до рекордно низких 0,9%. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 03:58
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
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Происшествия

На Украине открыли дело из-за лесных пожаров в Луганской области

Газета.Ru вчера в 21:51
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Армия и оружие

Российская РЛС «Контейнер» засекла удар неизвестных самолетов по Ирану

Российская загоризонтная РЛС «Контейнер» смогла засечь неопознанные самолеты, которые нанесли удар по Ирану, находясь в воздушном пространстве Азербайджана.
Вечерний курьер 06 июля в 01:48
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Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Общество

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент

В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Шоу-бизнес

Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио

News.ru вчера в 21:32
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Единоборства

Макгрегор эмоционально ответил на слова о бое с Хабибом и удалил твит

Ирландский боец, экс-временный чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на слова Дастина Порье.
CT news вчера в 05:43
Игры

Microsoft покажет новые игры для Xbox Series X 23 июля

Мероприятие от Microsoft начнется 23 июля в 19:00 по московскому времени. Игроков ждет показ грядущих игр для Xbox Series X, Xbox One и РС.
Srnsk 06 июля в 17:24
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Происшествия

В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM 05 июля в 22:32
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