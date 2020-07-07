Экономика
РБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Происшествия
На подполковника полиции Оренбуржья завели уголовное дело за взятки
Региональный Следком возбудил уголовное дело на подполковника полиции, ответственного за ведение лицензионно - разрешительной работы по Оренбургу, Соль-Илецку, Оренбургскому, Акбулакскому, Беляевскому, Саракташскому и Переволоцкому районам.
Вестирама.ру 00:25
Кино
Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»
Брэд Питт подписался на роль в боевике «Скоростной поезд» (Bullet Train), постановкой которого займется режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.
Кinomania вчера в 11:37
Наука
В Усть-Лабинском районе найдены уникальные захоронения
Масштабные археологические раскопки вновь ведутся в Усть-Лабинском районе. Об этом сообщает районный историко-краеведческий музей.
Россия.Кубань вчера в 05:20
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия вчера в 05:08
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru вчера в 11:46
Происшествия
В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов
Известия 06 июля в 22:25
Автоспорт
Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии
ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 05 июля в 11:08
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:23
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани
Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения вчера в 08:31
Гаджеты
Google выпустила два обновления Android
Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ вчера в 14:15
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 06 июля в 14:33
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
Общество
День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля
У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт вчера в 19:54
Здоровье
Онищенко призвал не верить прогнозам ВОЗ о второй волне коронавируса
На прогнозы Всемирной организации здравоохранения о второй волне коронавирусной инфекции не стоит обращать внимание, поскольку они даются непрофессионалами и преследуют исключительно политические цели.
ФАН вчера в 14:14
Футбол
«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд
Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV 06 июля в 14:05
Гаджеты
В Сети показали линейку смартфонов iPhone 12
Актуальные Новости вчера в 04:32
Армия и оружие
В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа
Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Avia.pro 06 июля в 20:01
Здоровье
В России за сутки выявили 6 368 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 368, суточный рост при этом замедлился до рекордно низких 0,9%. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 03:58
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Происшествия
На Украине открыли дело из-за лесных пожаров в Луганской области
Газета.Ru вчера в 21:51
Армия и оружие
Российская РЛС «Контейнер» засекла удар неизвестных самолетов по Ирану
Российская загоризонтная РЛС «Контейнер» смогла засечь неопознанные самолеты, которые нанесли удар по Ирану, находясь в воздушном пространстве Азербайджана.
Вечерний курьер 06 июля в 01:48
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Общество
В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио
News.ru вчера в 21:32
Единоборства
Макгрегор эмоционально ответил на слова о бое с Хабибом и удалил твит
Ирландский боец, экс-временный чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на слова Дастина Порье.
CT news вчера в 05:43
Игры
Microsoft покажет новые игры для Xbox Series X 23 июля
Мероприятие от Microsoft начнется 23 июля в 19:00 по московскому времени. Игроков ждет показ грядущих игр для Xbox Series X, Xbox One и РС.
Srnsk 06 июля в 17:24
Происшествия
В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом
«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM 05 июля в 22:32