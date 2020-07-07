Экономика

РБКРБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Die Presse (Германия): Москва больше всех потеряет от климатических налогов в ЕС (Die Presse)

ИноСМИ07:03

РФ может потерять 33 млрд евро от углеродного налога ЕС

Нефтегазовая вертикаль08:49

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Деловое.ТВ08:05

Российские экспортеры могут пострадать от углеродного налога в ЕС

ГЛАС.RU09:19

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБК06:32
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru вчера в 02:42
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Игры

VR-игра топ-уровня? В сеть утекла информация о новом проекте создателей GTA

Ранее ИА REGNUM сообщило, что бизнесмен Илон Маск высмеял отношение Rockstar к GTA V. Он согласился с теми геймерами, которые считают, что студия пытается «выжать все соки» из этого проекта, не торопясь разрабатывать новую игру.
REGNUM вчера в 17:42
Происшествия

ФСБ просит суд арестовать советника главы «Роскосмоса» Сафронова

ФСБ ходатайствует об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене.
BFM.ru 08:43
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
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Общество

Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных

Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14
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Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
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Наука

Феномен мертвой воды: почему погибли корабли Клеопатры

Популярная механика 04:11
Общество

Несколько пабов в Англии вновь закрылись после возобновления работы

Несколько пабов в Англии, открывшиеся после снятия режима карантина, снова закрылись из-за того, что у посетителей и сотрудников обнаружили коронавирус, пишет газета The Guardian.
Аргументы и Факты 07:49
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Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

Ожидается, что картине будет задан тот же тон, что и другим проектам Абрамса в DC: сериал "Темная Лига Справедливости" и полнометражный кинокомикс "Затанна".
Piter.tv 07:24
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
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Политика

Северная Корея не планирует вести переговоры с США

Квон Чжон Гын, занимающий должность руководителя в Министерстве иностранных дел КНДР по делам США, заявил, что в столице государства не собираются организовывать встречу с представителями Вашингтона.
CT news 08:19
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Здоровье

В Югре планируют бесплатно выдавать «Гриппферон» из-за роста числа случаев коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены закупить около 25 тыс. упаковок "Гриппферона" на 7,3 млн рублей из средств резервного фонда региона из-за продолжающегося роста числа новых случаев коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 07:13
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
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Общество

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Live24 04:14
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
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Шоу-бизнес

Мадонна позировала топлес на костылях

Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
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Армия и оружие

Корабль с российскими танками заметили на пути в Сирию

Корабль с российскими танками заметили на пути в Сирию. Об этом сообщил наблюдатель и фотограф Йорук Исик в Twitter.
Lenta.ru 08:36
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Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта

Вторичное поражение Ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали в своей статье поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией.
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Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
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«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
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Для Kingdom of Amalur: Re-Reckoning анонсировали первое сюжетное дополнение

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Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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