Экономика
РБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Политика
Бывший аналитик ЦРУ усомнился в «сговоре» РФ с талибами
Информацию о предполагаемом сотрудничестве Москвы с боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" ради убийства американских солдат в Афганистане стоит воспринимать с большой долей скепсиса, считает бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.
Газета.Ru 08:16
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Политика
Грузия обогнала соседние государства в Индексе паспортов
Грузия заняла 47-е место в Индексе паспортов от консалтинговой компании Arton Capital.
Вестник Кавказа 08:32
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет вчера в 01:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
ПА ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Парламентская ассамблея ОБСЕ сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию в августе 2020 года.
RT на русском 09:13
Происшествия
В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду
В Китае скончался по меньшей мере 21 человек после падения автобуса с пассажирами в водохранилище.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
ФСБ просит суд арестовать советника главы «Роскосмоса» Сафронова
ФСБ ходатайствует об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене.
BFM.ru 08:43
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
ToDay News Ufa 02:48
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Политика
«Коммерсантъ» назвал абсурдными обвинения против Ивана Сафронова
Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку своего бывшего спецкора Ивана Сафронова, задержанного ФСБ по обвинению в сотрудничестве с одной из спецслужб стран НАТО.
РБК 08:05
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Игры
Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за $4 млрд
Американская корпорация Microsoft заинтересована в покупке игрового подразделения Warner Bros. за $4 млрд, сообщает The Information, ссылаясь на источники внутри компании.
Коммерсантъ 03:56
Общество
Правительство сделало доступнее лизинг автомобилей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, расширяющее возможности для лизинга автомобилей.
Российская газета 03:07
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 вчера в 04:04
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Политика
Курорты Болгарии просят власти ускорить прибытие туристов из России
Москва, 7 июля 2020, 15:38 — REGNUM В Болгарии курортные города ждут пересмотра властями ЕС списка граждан их стран, въезд которых приостановлен с 1 июля, в частности, России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:38
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Здоровье
226 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
По информации оперативного штаба на вторник, 7 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 226 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:56
Общество
Телеведущему Александру Беляеву девять часов удаляли новую опухоль
Комсомольская правда 06:15
Общество
Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных
Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14
Экономика
Предприниматели получат 15 тысяч рублей на профилактику коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила, по которым предприниматели смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику коронавирусной инфекции.
Глагол. Иркутское обозрение вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Общество
Большинство жителей России удовлетворены голосованием по Конституции
Москва, 7 июля 2020, 13:49 — REGNUM Большинство жителей России (71%) удовлетворены организацией голосования по поправкам к Конституции, среди проголосовавших — 88%.
REGNUM 06:49
Политика
Путин продлил финансирование фонда «Русский мир» до 2025 года
Президент России Владимир Путин продлил направление средств федерального бюджета фонду "Русский мир" до 2025 года, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 08:28