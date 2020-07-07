Экономика

РБКРБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Деловое.ТВ08:05

Die Presse (Германия): Москва больше всех потеряет от климатических налогов в ЕС (Die Presse)

ИноСМИ07:03

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБК06:32
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:46
Шоу-бизнес

25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Политика

Песков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
ФедералПресс 06:39
Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Шоу-бизнес

Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях

Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России вчера в 05:41
Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Газета.Ru 04:15
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
Политика

Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ

Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Финансы

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:07
Политика

Пандемия COVID-19 сильно понизила ценность паспортов США и России

Пандемия COVID-19 привела к существенному падению ценности паспортов России, Украины и США, отмечает консалтинговая компания Henley & Partners, представившая сегодня, 7 июля, очередной индекс паспортов мира.
Коммерсантъ 04:02
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой

Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Авто

Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в России

Корейская Hyundai Creta удержала лидерство в российском сегменте SUV даже по итогам полугодия: с января по июнь 2020 года было продано 29 554 таких кроссоверов, т. е. на 5075 меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 08:09
Общество

«Аэрофлот» отказался брать на борт вывозного рейса из Китая животных

Елизавета Иванова рассказала в своем Instagram, что 4 июля они с мужем вернулись в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота» из Шанхая.
МР7.ру вчера в 10:51
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Наука

Подтверждено, что некоторые животные могут предсказывать землетрясения

ToDay News Ufa 04 июля в 09:47
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Авто

Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX

Продажи S-Class нового поколения должны стартовать в следующем году.
Evo-rus.com 04:01
Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
Наука

Чёрная малина может минимизировать аллергические реакции кожи

Live24 02:15
Общество

ФСБ проводит в Петербурге обыски у импортёров электроники для оборонки

В Петербурге силовики проводят обыски в квартирах топ-менеджеров компании "ЭКБ-Нева", которая занимается поставками электроники для российской оборонки.
DP.RU 07:53
Экономика

В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва.
Lenta.ru 08:03
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Здоровье

Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
РИА Новости 08:04
Общество

За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев

Сегодня, 7 июля, на заседании Совета Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
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