Экономика
РБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:46
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Политика
Песков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
ФедералПресс 06:39
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях
Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Биатлон
Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными
Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России вчера в 05:41
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:07
Политика
Пандемия COVID-19 сильно понизила ценность паспортов США и России
Пандемия COVID-19 привела к существенному падению ценности паспортов России, Украины и США, отмечает консалтинговая компания Henley & Partners, представившая сегодня, 7 июля, очередной индекс паспортов мира.
Коммерсантъ 04:02
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Авто
Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в России
Корейская Hyundai Creta удержала лидерство в российском сегменте SUV даже по итогам полугодия: с января по июнь 2020 года было продано 29 554 таких кроссоверов, т. е. на 5075 меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 08:09
Общество
«Аэрофлот» отказался брать на борт вывозного рейса из Китая животных
Елизавета Иванова рассказала в своем Instagram, что 4 июля они с мужем вернулись в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота» из Шанхая.
МР7.ру вчера в 10:51
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Наука
Подтверждено, что некоторые животные могут предсказывать землетрясения
ToDay News Ufa 04 июля в 09:47
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Продажи S-Class нового поколения должны стартовать в следующем году.
Evo-rus.com 04:01
Происшествия
Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка
В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
Общество
ФСБ проводит в Петербурге обыски у импортёров электроники для оборонки
В Петербурге силовики проводят обыски в квартирах топ-менеджеров компании "ЭКБ-Нева", которая занимается поставками электроники для российской оборонки.
DP.RU 07:53
Экономика
В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва.
Lenta.ru 08:03
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
РИА Новости 08:04
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Сегодня, 7 июля, на заседании Совета Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20