Экономика
РБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
РИА Новости 11:44
Политика
Запрет на отчуждение территорий теперь затронет и федеральные власти
Андрей Клишас заявил, что запрет отчуждения российских территорий будет распространяться и на федеральные власти, и это предусматривают поправки к Конституции.
Невские Новости 05:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера
3 июля Пашаев говорил, что Ефремов «заявил о невиновности в совершении ДТП», а спустя несколько дней заявил, что защита «частично признает», что за рулем был актер.
РБК 12:22
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Футбол
«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби
Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 12:32
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Экономика
Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
Издержки бизнеса для сохранения рабочих мест и выплаты зарплат сотрудникам во время пандемии коронавируса в России были снижены максимально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 12:20
Общество
Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти
В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области 10:02
Происшествия
В Петербурге осудят 25 человек, которые не носили маски
Колпинский районный суд зарегистрировал 25 новых материалов по делам об административных правонарушениях – горожане понесут ответственность за то, что не носили средства индивидуальной защиты в магазинах и автобусах.
Gazeta.SPb 13:24
Политика
Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией
Андрей Бабиш, который является премьер-министром Чехии, заявил, что стране необходимы нормальные отношения с Россией.
CT news 12:47
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится
CT news 13:32
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
Политика
В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»
Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала основные претензии, связанные с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 13:00
Общество
Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
РБК 10:05
Общество
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Российская газета 10:53
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Происшествия
Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 06 июля в 15:00
Общество
В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты
Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова В Москве за последнее время состоялись серии одиночных пикетов, которые начались в конце мая с акции журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.
Национальная служба новостей 12:22
Происшествия
В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич»
Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
РИА Новости 12:28
Общество
На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
РБК вчера в 14:48
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Экономика
Гонконг «отрежут» от доллара
В случае притока слишком большого количества иностранных инвестиций HKMA скупает доллар США на внутреннем рынке, обеспечивая местные банки ликвидностью и понижая тем самым ставки, и наоборот.
Lenta.ru 12:47
Футбол
«Гент» отправил «Ростову» запрос по трансферу Шомуродова
По информации источника, в услугах 25-летнего форварда заинтересован «Гент», который уже направил в «Ростов» запрос по трансферу игрока.
Metaratings 09:34