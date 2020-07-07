Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Футбол ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Политика Запрет на отчуждение территорий теперь затронет и федеральные власти Андрей Клишас заявил, что запрет отчуждения российских территорий будет распространяться и на федеральные власти, и это предусматривают поправки к Конституции.

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Экономика Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии Издержки бизнеса для сохранения рабочих мест и выплаты зарплат сотрудникам во время пандемии коронавируса в России были снижены максимально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 2

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Происшествия В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич» Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта. 41

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 313

Экономика Гонконг «отрежут» от доллара В случае притока слишком большого количества иностранных инвестиций HKMA скупает доллар США на внутреннем рынке, обеспечивая местные банки ликвидностью и понижая тем самым ставки, и наоборот.