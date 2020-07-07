Экономика
РБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Общество
Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти
В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области 10:02
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Общество
Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля
Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:44
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News 07:53
Здоровье
С начала эпидемии от коронавируса скончалось четверо бийчан
Добавим, что месяц назад, в начале июня, в статистике по Бийску среди погибших была только одна бийчанка.
Бийский рабочий 04:30
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
ТВ Центр 08:56
Политика
В Минобороны Германии ответили на претензии к «Северному потоку — 2»
Руководитель немецкого оборонного ведомства, глава консерваторов ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала критику строительства российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Журналистская правда 12:25
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Футбол
Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом» на шесть месяцев
Интерфакс-Спорт 09:20
Футбол
«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби
Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 12:32
Шоу-бизнес
Певица Ольга Орлова опубликовала архивный кадр с Жанной Фриске
Бывшая участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей подругой Жанной Фриске, сообщает Nation News.
МИР 24 10:15
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Экономика
Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
Издержки бизнеса для сохранения рабочих мест и выплаты зарплат сотрудникам во время пандемии коронавируса в России были снижены максимально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 12:20
Общество
Глава Мурманска госпитализирован с подтвержденным коронавирусом
Глава администрации Мурманска Евгений Никора госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Об этом 8 июля передает РИА Новости.
ИА Красная Весна 10:11
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Чтобы выяснить, чем на самом деле является загадочный объект, ученые убрали отраженный от него свет на изображениях и определили его химический состав.
Машины и Механизмы 03:15
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Друг Норкиной оценил причастность Цымбалюк-Романовской к ее смерти
В Сети всерьез обсуждают «причастность» пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей жены актера Армена Джигарханяна, к смертям радиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергей Заграевского.
iReactor 07:27
Фигурное катание
Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры
Фигуристка Мария Сотскова сообщила, что решила закончить спортивную карьеру.
CT news 12:28
Политика
Помпео назвал США «лидером» в борьбе с коронавирусом
США были и остаются лидером в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Взгляд.ру 12:14
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Происшествия
В Хакасии найдены тела пропавших туристов
Усть-Абаканский район, 8 июля 2020, 11:44 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии сотрудники МЧС нашли тела двух пропавших мужчин.
REGNUM 04:44
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Мэрия Ярославля поможет в восстановлении памятника хоккеисту Ткаченко
Власти Ярославля окажут помощь в восстановлении поврежденного памятника погибшему в авиакатастрофе капитану хоккейного клуба "Локомотив" Ивану Ткаченко, сообщила РИА Новости представитель мэрии.
РИА Новости вчера в 09:02