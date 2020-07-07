Экономика

РБКРБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

В KPMG подсчитали убыток российских компаний от введения углеродного налога в ЕС

ТАСС10:46

СМИ: Россия понесет рекордные убытки из-за нового европейского налога

Рамблер11:01

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБКвчера в 06:32

Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Газета.Ruвчера в 16:08

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

News.ruвчера в 11:01

Российские экспортеры могут пострадать от углеродного налога в ЕС

ГЛАС.RUвчера в 09:19

России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе

Lenta.ru10:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август

Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
303
Общество

Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти

В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области 10:02
4
Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
386
Общество

Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля

Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:44
72
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
1,1K
Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
33
Шоу-бизнес

Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки

Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News 07:53
15
Здоровье

С начала эпидемии от коронавируса скончалось четверо бийчан

Добавим, что месяц назад, в начале июня, в статистике по Бийску среди погибших была только одна бийчанка.
Бийский рабочий 04:30
4
Шоу-бизнес

Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
ТВ Центр 08:56
3
Транспорт

В ГИБДД сочли возможным увеличение максимальной скорости на дорогах

Известия 11:30
36
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
1,5K
Политика

В Минобороны Германии ответили на претензии к «Северному потоку — 2»

Руководитель немецкого оборонного ведомства, глава консерваторов ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала критику строительства российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Журналистская правда 12:25
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
3,9K
Футбол

Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом» на шесть месяцев

Интерфакс-Спорт 09:20
Футбол

«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби

Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 12:32
Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова опубликовала архивный кадр с Жанной Фриске

Бывшая участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей подругой Жанной Фриске, сообщает Nation News.
МИР 24 10:15
1
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
298
Экономика

Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

Издержки бизнеса для сохранения рабочих мест и выплаты зарплат сотрудникам во время пандемии коронавируса в России были снижены максимально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 12:20
1
Общество

Глава Мурманска госпитализирован с подтвержденным коронавирусом

Глава администрации Мурманска Евгений Никора госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Об этом 8 июля передает РИА Новости.
ИА Красная Весна 10:11
2
Космос

Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано

Чтобы выяснить, чем на самом деле является загадочный объект, ученые убрали отраженный от него свет на изображениях и определили его химический состав.
Машины и Механизмы 03:15
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

РИА Новости вчера в 10:02
665
Шоу-бизнес

Друг Норкиной оценил причастность Цымбалюк-Романовской к ее смерти

В Сети всерьез обсуждают «причастность» пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей жены актера Армена Джигарханяна, к смертям радиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергей Заграевского.
iReactor 07:27
148
Фигурное катание

Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

Фигуристка Мария Сотскова сообщила, что решила закончить спортивную карьеру.
CT news 12:28
Политика

Помпео назвал США «лидером» в борьбе с коронавирусом

США были и остаются лидером в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Взгляд.ру 12:14
2
Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
11
Происшествия

В Хакасии найдены тела пропавших туристов

Усть-Абаканский район, 8 июля 2020, 11:44 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии сотрудники МЧС нашли тела двух пропавших мужчин.
REGNUM 04:44
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,3K
Происшествия

Мэрия Ярославля поможет в восстановлении памятника хоккеисту Ткаченко

Власти Ярославля окажут помощь в восстановлении поврежденного памятника погибшему в авиакатастрофе капитану хоккейного клуба "Локомотив" Ивану Ткаченко, сообщила РИА Новости представитель мэрии.
РИА Новости вчера в 09:02
15
Кино

Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Piter.tv 07:47
10
Общество

«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая

Evo-rus.com 10:46
286
Как работают Яндекс.Новости?
Главное