Экономика
РБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Происшествия
Коллега Соколова рассказал, как он вел себя после убийства Ещенко
В Петербурге продолжается суд над экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Gazeta.SPb 09:36
Происшествия
Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин
Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.
Вести.Ru 08:56
Футбол
У Азара проблемы с голеностопом, он может пропустить игру с «Алавесом»
Полузащитник «Реала» Эден Азар не находится в оптимальном физическом состоянии. Бельгиец ощущает проблемы с голеностопом.
Sports.ru 09:40
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Армия и оружие
ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года
Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
HotGeo 02:43
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
Общество
Московские театры откроют 1 августа
Московские театры откроются 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.
Известия 10:17
Политика
Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой
Московский Комсомолец 07:53
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru вчера в 05:44
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Общество
С памятника Ленину в Магадане снимут шипы для отпугивания птиц
В Магадане с памятника Владимиру Ленину снимут устройства для отпугивания птиц в виде металлических штырей.
РБК 04:55
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 06 июля в 13:22
Общество
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Lenta.ru 09:57
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек
Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля.
Газета.Ru 05:55
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к камерам
Продавец предлагает обеспечить доступ к камерам в режиме реального времени, в том числе со смартфона, а также к архиву записей за предыдущие пять дней (как раз столько, согласно данным с сайта ДИТ, хранится информация с камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, на объектах торговли, в подъездах и дворах).
РБК 06:43
Происшествия
Полиция Украины озвучила версии возникновения лесного пожара на Луганщине
Киев, 8 июля 2020, 12:31 — REGNUM Полиция Украины рассматривает три версии возникновения масштабных лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории бывшей Луганской области.
REGNUM 05:31
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ 06 июля в 23:30
Происшествия
В Волгоградской области загорелись около десяти домов
В Волгоградской области в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания расположенного рядом поля с пшеницей.
RT на русском 09:13
Футбол
Уткин заявил, что сегодняшний ЦСКА напоминает «Уфу»
Сегодняшний ЦСКА напоминает «Уфу» по уровню игры.
ГЛАС.RU 10:08
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33