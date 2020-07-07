Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Политика В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 1,5K

Общество Московские театры откроют 1 августа Московские театры откроются 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества. 17

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Общество Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля. 641

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Общество Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к камерам Продавец предлагает обеспечить доступ к камерам в режиме реального времени, в том числе со смартфона, а также к архиву записей за предыдущие пять дней (как раз столько, согласно данным с сайта ДИТ, хранится информация с камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, на объектах торговли, в подъездах и дворах). 3

Происшествия Полиция Украины озвучила версии возникновения лесного пожара на Луганщине Киев, 8 июля 2020, 12:31 — REGNUM Полиция Украины рассматривает три версии возникновения масштабных лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории бывшей Луганской области.