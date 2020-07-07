Экономика
РБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Гаджеты
Диспетчер задач Windows может показывать мультики в «высоком разрешении»: нужно всего лишь 1792 потока
Простые арифметические операции позволяют понять, что на панели диспетчера задач Windows в этом случае будут демонстрироваться 1792 потока.
3DNews 05:40
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Происшествия
Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
Известия вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Муж Глюкозы сообщил об отчислении дочери из школы за неординарность
Сообщили об отчислении девочки всего лишь за неделю до начала учебного года, но уже через месяц дочь артистов оказалась в творческой школе Сергея Казарновского, где ей пришлось заново искать друзей и "точку опоры".
VSE42.RU 03:09
Общество
Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия
Уральский меридиан 00:28
Общество
Адвокат рассказал об обысках у журналистки Бекбулатовой
Правоохранители пришли утром 7 мая с обыском в квартиру главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой.
News.ru 07:38
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Киберспорт
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2
Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
Футбол
«Тоттенхэм» с помощью автогола победил «Эвертон» в матче АПЛ
В Лондоне состоялся матч 33-го тура АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом обыграл «Эвертон».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:09
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Кино
«Горький fest» объявил программу 2020 года
Напомним, на встрече в июне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент фестиваля Михаил Пореченков договорились о том, что в этом году мероприятие пройдет с 17 по 23 июля.
Ньюс-НН 07:09
Происшествия
Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
Общество
Суд отклонил апелляцию игрока НХЛ Зайцева и оставил детей с матерью
Московский городской суд постановил определить место жительства двух детей хоккеиста "Оттавы Сенаторз" (НХЛ) Никиты Зайцева с их матерью Маргаритой Готовцевой.
МК-Спорт 06:45
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Сегодня, 7 июля, на заседании Совета Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Футбол
«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба
Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Происшествия
В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище
Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.
RT на русском 06:20
Общество
В Кремле назвали некорректными данные о падении доходов жителей России
Москва, 7 июля 2020, 14:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса компании «Россгострах Жизнь» и центра соцпроектирования «Платформа», согласно которому почти половина жителей страны живет на 15 тыс. рублей в месяц.
REGNUM 07:20
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера «Джокера»
Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган.
Российская газета 06:55
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Онколог Елена Смирнова объявила, что пациенты всегда интересуются, как избавить организм от шлаков.
ToDay News Ufa 06:50
Общество
Парфенов с супругой покинули Россию
Общественная служба новостей 06:44
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:43