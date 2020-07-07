Экономика

РБКРБКKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

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Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Die Presse (Германия): Москва больше всех потеряет от климатических налогов в ЕС (Die Presse)

ИноСМИ07:03

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

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