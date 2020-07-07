Экономика

News.ruNews.ruKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Российские экспортёры могут заплатить не менее €33,3 млрд в 2025–2030 годах из-за климатического налога на поставляемые из России товары. Как сообщает РБК, к такому выводу пришли эксперты аудиторской компании KPMG.
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Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Газета.Ruвчера в 16:08

Российские экспортеры могут пострадать от углеродного налога в ЕС

ГЛАС.RUвчера в 09:19

Оценены потери России от введения нового налога в Европе

Lenta.ruвчера в 13:08

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

News.ruвчера в 11:01

Россия может понести ущерб из-за углеродного налога Евросоюза

RuNews24.ruвчера в 09:48

Новый налог в Европе грозит России убытками в €50 млрд

Рамблервчера в 14:19

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБКвчера в 06:32
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 06 июля в 08:25
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Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Культура

В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»

Evo-rus.com 02:16
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка

О беременности может свидетельствовать и том факт, что Меган Маркл уже несколько недель не появлялась на публике, ограничивая свои контакты видеоконференциями.
RuNews24.ru вчера в 23:52
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Политика

Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал имена наиболее возможных преемников нынешнего президента РФ Владимира Путина.
МордовМедиа вчера в 18:28
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
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Общество

В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент

В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
24
Общество

На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

По легенде, у князя и дочери простого бортника была взаимная любовь.
Кубань 24 01:51
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Единоборства

Макгрегор эмоционально ответил на слова о бое с Хабибом и удалил твит

Ирландский боец, экс-временный чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на слова Дастина Порье.
CT news вчера в 05:43
Общество

На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

РБК вчера в 14:48
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Шоу-бизнес

Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 05:11
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
1K
Экономика

Эксперты рассказали, как сэкономить на денежных переводах

Эксперты объяснили, какие можно использовать способы, чтобы не платить банкам за денежные переводы.
АБН 01:20
Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости вчера в 13:21
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
2K
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 09:31
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Кино

Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе

Роль 44-летней Шарлиз Терон в приквеле "Безумный Макс: Дорога ярости" отдали молодой актрисе.
Piter.tv вчера в 08:48
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Экономика

Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта

Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта.
BFM.ru 06 июля в 03:59
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Политика

Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Lenta.ru вчера в 23:29
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Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:44
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Общество

В Калужской области выпал град размером с голубиное яйцо

Фото очевидцы опубликовали в соцсетях. «Пока в Калуге парилка, в районе Кондрово прошел град размером с голубиное яйцо», — пишут они.
Kaluga24.tv вчера в 10:53
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Происшествия

Водитель мотоцикла насмерть сбил мужчину в Хамовниках

Вечерняя Москва 05 июля в 02:49
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Финансы

Рубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана

Нацбанк Таджикистана объявил, что курс одного евро по отношению к сомони составляет 11,5708.
Sputnik Таджикистан 06 июля в 06:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев официально признал свою дочь

На днях появилась информация, что актёр признал свою дочь и дал свою фамилию.
Paparazzi.ru 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
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