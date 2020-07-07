Экономика
News.ruKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Российские экспортёры могут заплатить не менее €33,3 млрд в 2025–2030 годах из-за климатического налога на поставляемые из России товары. Как сообщает РБК, к такому выводу пришли эксперты аудиторской компании KPMG.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости 06 июля в 08:25
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Культура
В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»
Evo-rus.com 02:16
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка
О беременности может свидетельствовать и том факт, что Меган Маркл уже несколько недель не появлялась на публике, ограничивая свои контакты видеоконференциями.
RuNews24.ru вчера в 23:52
Политика
Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал имена наиболее возможных преемников нынешнего президента РФ Владимира Путина.
МордовМедиа вчера в 18:28
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
По легенде, у князя и дочери простого бортника была взаимная любовь.
Кубань 24 01:51
Единоборства
Макгрегор эмоционально ответил на слова о бое с Хабибом и удалил твит
Ирландский боец, экс-временный чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на слова Дастина Порье.
CT news вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 05:11
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Экономика
Эксперты рассказали, как сэкономить на денежных переводах
Эксперты объяснили, какие можно использовать способы, чтобы не платить банкам за денежные переводы.
АБН 01:20
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости вчера в 13:21
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 09:31
Кино
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
Роль 44-летней Шарлиз Терон в приквеле "Безумный Макс: Дорога ярости" отдали молодой актрисе.
Piter.tv вчера в 08:48
Экономика
Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта
Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта.
BFM.ru 06 июля в 03:59
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:44
Общество
В Калужской области выпал град размером с голубиное яйцо
Фото очевидцы опубликовали в соцсетях. «Пока в Калуге парилка, в районе Кондрово прошел град размером с голубиное яйцо», — пишут они.
Kaluga24.tv вчера в 10:53
Происшествия
Водитель мотоцикла насмерть сбил мужчину в Хамовниках
Вечерняя Москва 05 июля в 02:49
Финансы
Рубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана
Нацбанк Таджикистана объявил, что курс одного евро по отношению к сомони составляет 11,5708.
Sputnik Таджикистан 06 июля в 06:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев официально признал свою дочь
На днях появилась информация, что актёр признал свою дочь и дал свою фамилию.
Paparazzi.ru 01:47