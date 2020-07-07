Российские экспортёры могут заплатить не менее €33,3 млрд в 2025–2030 годах из-за климатического налога на поставляемые из России товары. Как сообщает РБК, к такому выводу пришли эксперты аудиторской компании KPMG.

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

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