Экономика

News.ruNews.ruKPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Российские экспортёры могут заплатить не менее €33,3 млрд в 2025–2030 годах из-за климатического налога на поставляемые из России товары. Как сообщает РБК, к такому выводу пришли эксперты аудиторской компании KPMG.
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С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
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