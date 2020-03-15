С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.

Биатлон Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Общество Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.

Происшествия Найдено тело 12-летнего Артура Шмыглева В Самойловском районе обнаружили тело 12-летнего Артура Шмыглева. Подросток, проживавший в селе Песчанка, пропал 21 ноября прошлого года.

Общество Молдавия закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.

Происшествия Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Общество Число заболевших коронавирусом в России выросло на треть На сегодняшний день число зараженных в мире достигло 131 851 человека, при этом выздоровело за все время эпидемии 68 500 человек, а умерло 4948 заболевших.

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Происшествия Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).