Коронавирус

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С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
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КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса

РИА Новости07:01

Киев закрыл пункт пропуска «Станица Луганская» из-за коронавируса

Московский Комсомолец09:01

Коронавирус 2020: 16 марта Украина может закрыть пункт пропуска в Станице Луганской

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Киев из-за коронавируса закрыл КПП «Станица Луганская»

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СРОЧНО: Украина закрывает все пункты пропуска на линии разграничения с Донбассом

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За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов

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Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу

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Матч молодежных команд РПЛ в Тамбове завершился массовой дракой

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В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
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В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

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В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
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Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих

Все пасхальные богослужения папы римского Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих.
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