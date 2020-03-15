Коронавирус
РИА НовостиКПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
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Коронавирус 2020: 16 марта Украина может закрыть пункт пропуска в Станице Луганской
КП - Донецквчера в 09:03
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