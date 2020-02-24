Политика
Газета.RuКПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск. Ранее КПП работали в зимнем режиме - с 9.00 до 18.00 мск.
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Общество
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Происшествия
По Украине ударил мощный шторм: все рушится, есть жертвы – кадры стихии
Позже появилось сообщение о еще одной погибшей из-за стихии: в Одессе девушку убило веткой на пересечении улицы Неженской и переулка Маланова.
Политика
Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Общество
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Происшествия
В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой
В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Политика
Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры
Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Армия и оружие
ВМС США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море
Командование ВМС США заявило, что заход эсминца Ross в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений США с черноморскими партнерами.
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Политика
На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отмечается, что турецкие силы и сирийская оппозиция, выступающая на стороне Анкары, начали наземную операцию в направлении города Нейраб.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Общество
Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая
Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Здоровье
Два человека госпитализированы в Баку с подозрением на коронавирус
В столице Азербайджана Баку с подозрением на коронавирус были госпитализированы два человека.
Политика
Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве
Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве.
Общество
Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса
Концерты народного артиста России Дениса Мацуева в Болонье и Риме переносятся из-за вспышки коронавируса.
Гаджеты
Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G
Буквально только что закончилось мероприятие Realme, на котором компания показала свой первый 5G-флагман Realme X50 Pro 5G.
Политика
Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
Происшествия