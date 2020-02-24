Политика

Газета.RuГазета.RuКПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск. Ранее КПП работали в зимнем режиме - с 9.00 до 18.00 мск.
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КПП в Донбассе изменят график работы

Lenta.ru07:05

Украинские КПП в Донбассе с 1 марта изменят график работы

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Газета.Ru07:58

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

Российская газета06:44

КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
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