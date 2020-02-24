Общество

Газета.RuГазета.RuКПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск. Ранее КПП работали в зимнем режиме - с 9.00 до 18.00 мск.
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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Газета.Ru07:58

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

Российская газета06:44

КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

Известия07:18

КПП в Донбассе перейдут на «весенний» график работы

RT на русском07:11

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Lenta.ru07:05

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РБК07:24

КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

РИА Новости05:32
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