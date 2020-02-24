Общество
Газета.RuКПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск. Ранее КПП работали в зимнем режиме - с 9.00 до 18.00 мск.
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Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии
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Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
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В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Происшествия
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Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
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Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
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Известные российские врачи Елена Малышева и Александр Мясников перечислили бесполезные лекарства, на которые люди тратят крупные суммы денег.
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Российские Су-35С разбомбили танковую колонну за несколько минут. Видео
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Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
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Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Армия и оружие
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Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
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«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли 13 турецких военных
Турецкий военный источник сообщил, что при авиаударе в сирийской зоне деэскалации Идлиб погибли не менее 13 турецких военных.
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Общество
Россиянам хотят разрешить платить рублями на турецких курортах
Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета для российских туристов в рублях на турецких курортах, сообщил губернатор Антальи Мунир Каралоглу.
Происшествия
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Наука
Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Хоккей
Ковальчук стал партнером Овечкина в «Вашингтоне»
Благодаря обмену между "Монреалем" и "Вашингтоном" Ковальчук оказался в "Вашингтоне", где его партнерами станут давний друг - лучший снайпер Лиги последних лет Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
Политика
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
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Роланд Эммерих допускает съемки фильма «День независимости 3»
Роланд Эммерих допускает съемки фильма «День независимости 3». Возможно, проектом заинтересуется Disney, поглотивший студию 20th Century Fox.
Происшествия
80-летний житель Макеевки умер на украинском пункте пропуска
Сегодня около 12 часов дня на украинском контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» умер 80-летний мужчина.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.