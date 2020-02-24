Общество

Российская газетаРоссийская газетаКПП в Донбассе переходят на весенний график работы

С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.
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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Газета.Ru07:58

Украинские КПП в Донбассе с 1 марта изменят график работы

РБК07:24

КПП в Донбассе перейдут на «весенний» график работы

RT на русском07:11

КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

Известия07:18

КПП в Донбассе изменят график работы

Lenta.ru07:05

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

Российская газета06:44

КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

РИА Новости05:32
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Политика

Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Российская газета 12:30
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Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
RT на русском 12:08
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Газета.Ru 13:12
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Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

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Известия 02:51
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Вести.Ru 09:44
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
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Газета.Ru 12:17
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На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ 02:37
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Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Политика

Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов

Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов.
Российская газета 10:07
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Вести.Ru 13:10
Общество

Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA Кэтрин Джонсон

РБК 14:20
Политика

Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

РБК 14:03
Политика

Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане

Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
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Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа и в Сирии

Целью стали боевики одной из палестинских группировок, говорят в Иерусалиме. Это стало ответом на ракетный обстрел с территории Газы.
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Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
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195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
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Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской

Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать.
Дни24 22 февраля в 04:57
Армия и оружие

В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
РИА Новости вчера в 21:31
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Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Футбол

Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд

Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
РБК вчера в 10:19
Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию

Metaratings 11:48
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства

Lenta.ru вчера в 17:29
Политика

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском 11:35
Футбол

АПЛ. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили составы на матч 27-го тура

В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле примет «Вест Хэм».
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Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

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Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
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Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
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