Общество

Российская газетаРоссийская газетаКПП в Донбассе переходят на весенний график работы

С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.
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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Газета.Ru07:58

Украинские КПП в Донбассе с 1 марта изменят график работы

РБК07:24

КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

РИА Новости05:32

КПП в Донбассе перейдут на «весенний» график работы

RT на русском07:11

КПП в Донбассе изменят график работы

Lenta.ru07:05

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

Российская газета06:44

КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

Известия07:18
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Россиянин решил помочь пенсионерке, которую остановил сотрудник ДПС, и попал под арест. Об этом сообщает «Вологда-поиск».
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Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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Раскрыты характеристики игрового смартфона Black Shark 3 от Xiaomi

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В Совфеде объяснили систему изменения размера пенсии

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Желание президента США Дональда Трампа помирить Россию и Украину объяснили эйфорией от политических побед и от того, что ему недавно удалось избежать импичмента.
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Высокопоставленный боевик SDF убит при взрыве в городе Ракка в Сирии

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