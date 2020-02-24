С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

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