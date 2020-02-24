Общество
Российская газетаКПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.
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Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Происшествия
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Происшествия
Россиянин решил помочь пенсионерке и попал под арест
Россиянин решил помочь пенсионерке, которую остановил сотрудник ДПС, и попал под арест. Об этом сообщает «Вологда-поиск».
Футбол
«Химки» и «Тамбов» сыграют в финале Кубка ФНЛ
В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Авто
BMW отзывает в России почти 200 автомобилей
BMW Русланд трейдинг, официальный представитель автомобильного производителя, отзывает 191 автомобиль.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Гаджеты
Раскрыты характеристики игрового смартфона Black Shark 3 от Xiaomi
Футбол
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
Авто
В Hyundai создали интеллектуальную систему переключения передач
Южнокорейский концерн Hyundai Motor Group разработал новую систему переключения передач, в которой участвует искусственный интеллект.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Футбол
Клубы АПЛ против исключения «Манчестер Сити» из лиги
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) считают, что руководство лиги должно наказать "Манчестер Сити" за нарушение правила финансового фэйр-плей, передает Daily Mail.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Общество
В Совфеде объяснили систему изменения размера пенсии
Бибикова отметила, что при переезде из одного региона в другой нормы исчисления пенсии меняться не должны.
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Киберспорт
Онлайн PUBG за два года упал с полутора миллионов до 250 тысяч игроков
За два года PlayerUnknown's Battlegrounds потеряла большое количество игроков — за этот период средний онлайн «королевской битвы» опустился с 1,58 млн до 257 тыс. пользователей.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Аланию»
Энергетика
Новак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
Незадолго до заявления Новака президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва якобы выразила готовность компенсировать Минску выпадающие доходы от экспортных пошлин на нефть.
Политика
Желание Трампа помирить Россию и Украину объяснили эйфорией
Желание президента США Дональда Трампа помирить Россию и Украину объяснили эйфорией от политических побед и от того, что ему недавно удалось избежать импичмента.
Армия и оружие
Высокопоставленный боевик SDF убит при взрыве в городе Ракка в Сирии
Высокопоставленный боевик «Демократических сил Сирии» убит в результате взрыва у штаб-квартиры в городе Ракка, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.