Общество

Газета.RuГазета.RuКПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск. Ранее КПП работали в зимнем режиме - с 9.00 до 18.00 мск.
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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Газета.Ru07:58

Украинские КПП в Донбассе с 1 марта изменят график работы

РБК07:24

КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

Известия07:18

КПП в Донбассе перейдут на «весенний» график работы

RT на русском07:11

КПП в Донбассе изменят график работы

Lenta.ru07:05

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

Российская газета06:44

КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

РИА Новости05:32
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Эксперты в области медицины и здоровья назвали виды данных напитков, особенно рекомендованные для употребления мужчинам.
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Трамп заявил, что коронавирус в США «под контролем»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
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