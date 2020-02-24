Общество
Газета.RuКПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск. Ранее КПП работали в зимнем режиме - с 9.00 до 18.00 мск.
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Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Экономика
Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G. Продажи в Европе должны стартовать весной 2020 года.
Гаджеты
Google неожиданно выпустил новую версию Android 11
23.02.20 Стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11, сообщает портал 9to5google.
Происшествия
В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой
В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Гаджеты
Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G
Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.
Происшествия
В Мытищах многодетная мать прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку
Кадры спасения животного появились в социальных сетях. Жительница Мытищ рассказала, что ее собака вырвалась и побежала по льду за уткой.
Экономика
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC
Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.
Шоу-бизнес
Израильские врачи отказали в операции бабушке Ивана Урганта
Гаджеты
Намек на выход нового плеера Apple iPod Touch появился в Сети
Согласно предварительной информации Apple TV Gen X будет стоить — 180 долларов (11500 руб.), Apple iPod Touch X Generation — 400 долларов (25600 руб.), Apple Watch Series X — 50 долларов (3204 руб.).
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Происшествия
В Италии за сутки от коронавируса умер уже второй человек
В Италии от коронавируса COVID-19 скончался уже за сутки второй человек. Об этом сообщила 21 февраля газета Corriere della Sera.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних популяций людей
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Здоровье
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Малышева парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.
Здоровье
Эксперты назвали наиболее полезные для мужского здоровья соки
Эксперты в области медицины и здоровья назвали виды данных напитков, особенно рекомендованные для употребления мужчинам.
Политика
Трамп заявил, что коронавирус в США «под контролем»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Авто
Автоэксперты назвали главные ошибки при объезде «лежачих полицейских»
Главной ошибкой специалисты назвали преодоление препятствия без снижения скорости, что чревато повреждениями ходовой части автомобиля, а также травмоопасно для водителя и пассажиров.