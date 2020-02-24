Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск. Ранее КПП работали в зимнем режиме - с 9.00 до 18.00 мск.

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

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