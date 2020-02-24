С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Политика На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.

Биатлон На Логинова и Касперовича в Италии завели уголовное дело В Италии возбуждены уголовные дела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Армия и оружие Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Наука Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.

Кино Анонсированы новые «Звездные войны» Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

Политика Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.

Политика Президент Польши обвинил Россию в агрессии Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.

Финансы Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.

Экономика Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.

Общество Белый дом запросит у Конгресса США $1 млрд на борьбу с коронавирусом Белый дом может попросить у конгресса США около 1 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса, 24 февраля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Наука При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.

Общество Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа "После нескольких дней непрерывных ракетных обстрелов Израиля и эскалации на границе сектора Газа, переход через Эрез будет немедленно закрыт, исключение будет сделано только для гуманитарных случаев, а рыболовная зона в секторе Газа будет закрыта до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении COGAT в Twitter.

Политика В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.

Происшествия В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.