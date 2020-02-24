Общество
Российская газетаКПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Футбол
«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Биатлон
На Логинова и Касперовича в Италии завели уголовное дело
В Италии возбуждены уголовные дела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Трамп заявил о намерении подписать мирное соглашение с талибами
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что готов лично поставить свою подпись в соглашении с радикальным движением «Талибан».
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Игры
Microsoft назвал характеристики Xbox Series X
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
Армия и оружие
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
Финансы
Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб
Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.
Экономика
Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Общество
Белый дом запросит у Конгресса США $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Белый дом может попросить у конгресса США около 1 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса, 24 февраля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Общество
Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа
"После нескольких дней непрерывных ракетных обстрелов Израиля и эскалации на границе сектора Газа, переход через Эрез будет немедленно закрыт, исключение будет сделано только для гуманитарных случаев, а рыболовная зона в секторе Газа будет закрыта до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении COGAT в Twitter.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Политика
В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Наука
В России разработан препарат на основе клеток крови пациента
Над инновационным препаратом работают сейчас российские ученые.
Технологии
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Армия и оружие
В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО
Как сообщает Главный штаб Сил обороны республики, в параде примут участие более 800 военнослужащих всех родов войск Сил обороны Эстонии и военизированного ополчения Кайтселийт.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Происшествия
Россиянин решил помочь пенсионерке и попал под арест
Россиянин решил помочь пенсионерке, которую остановил сотрудник ДПС, и попал под арест. Об этом сообщает «Вологда-поиск».