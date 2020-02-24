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Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины. Ранее контрольно-пропускные пункты в Донбассе работали в зимнем режиме - с 9.00 до 18.00 мск.
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КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

РИА Новости05:32

КПП в Донбассе переведут на весенний график работы

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КПВВ Донбасса переводят на весенний график работы

Новостной фронт05:59

КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

Инфорос06:39
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