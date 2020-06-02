Политика

REGNUMREGNUMКПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
Читать в источнике
Комментировать627

Подробнее о событии

Коммунисты дали право на самоопределение

Коммерсантъ17:58

КПРФ будет голосовать против поправок в Конституцию

Эхо Москвы16:01

КПРФ отказалась поддерживать обновлённую Конституцию

News.ru11:42

КПРФ не будет поддерживать поправки в Конституцию

Интерфакс10:27

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

REGNUM10:18

Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции

Znak.com09:36

КПРФ уводит протест в параллельную реальность

Независимая газета02 июня в 13:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Общество

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
16
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
316
Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
540
Политика

Лукашенко назначил новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
203
Общество

Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
4K
Футбол

ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов

ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов из-за спора со словенской «Олимпией».
Татар-информ 07:27
Общество

Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 01:22
3,9K
Политика

Пока вы не уснули: у России хотят отобрать четыре острова

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление РИА Новости Вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко предположил, что причиной ЧП с разливом топлива в Норильске стало таяние вечной мерзлоты.
Рамблер 12:09
Путешествия

Россияне стали отказываться от поездок в Сочи

Россияне стали отказываться от заранее забронированных поездок в Сочи.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 05:30
943
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
3
Гаджеты

Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

Megaobzor.com вчера в 06:24
9
Армия и оружие

Лукашевич: ВСУ стягивают в Донбасс весь спектр вооружений

Украина.ру 11:37
6
Политика

Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
3,1K
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
344
Экономика

Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов

«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
38
Экономика

США предрекли долгий период безработицы

Агентство Bloomberg предрекло США долгий период безработицы, несмотря на частичное открытие экономики и постепенное снятие ограничений.
Lenta.ru 20:00
5
Происшествия

Площадь загрязнения в Норильске достигла 180 тыс. кв. м

Экономика сегодня 03:22
291
Авто

Bentley выпустил свой последний мотор V8

Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe 02 июня в 23:39
2
Общество

В Европейской части России ожидается аномальное тепло

В Европейской части России ожидается аномальное тепло в ближайшие дни.
РЕН ТВ 16:20
1
Происшествия

Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
14
Здоровье

Офтальмолог предупредил об опасности отекших век

Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
ФедералПресс 19:48
Футбол

Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит 04:15
Экономика

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
1,2K
Шоу-бизнес

Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
4
Культура

Физики и лирики

Нет никаких сомнений, что дискуссия «физиков» и «лириков», которая велась в 1959 году в советской прессе, либо продвигалась, либо использовалась силами, желавшими свернуть Советский Союз с коммунистического пути.
ИА Красная Весна 19:55
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
7
Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv 03:36
19
Авто

Появились рендеры преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23
20
Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное