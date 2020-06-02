Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

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