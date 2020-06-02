Политика

REGNUMREGNUMКПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Президиум ЦК КПРФ выработал позицию в связи с общероссийским голосованием по закону о поправке к конституции

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КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

REGNUMвчера в 10:18

КПРФ отказалась поддерживать обновлённую Конституцию

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КПРФ не будет поддерживать поправки в Конституцию

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Коммерсантъвчера в 17:58

Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции

Znak.comвчера в 09:36

КПРФ уводит протест в параллельную реальность

Независимая газета02 июня в 13:32
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На задержку анонса новых iPhone невольно намекнула компания Broadcom

Источник изображения: Reuters Ясно, что ни наименование семейства смартфонов, ни имя Apple напрямую не звучали, но у Broadcom не так уж много партнёров среди крупных американских компаний такого профиля.
3DNews вчера в 23:01
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках

При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва вчера в 08:44
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03 июня в 03:45
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

Российская газета вчера в 02:11
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Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
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Транспорт

Большинство водителей готовы делиться сведениями о себе в обмен на скидки

В опросе участвовали более 20 тыс. российских водителей.
Новые Известия 01:39
Политика

Путин может вновь выступить с обращением к россиянам

Выступить с обращение президент России планирует после голосования по поправкам к Конституции.
The Penza Post вчера в 08:27
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Происшествия

Очевидец раскрыл, как началась авария в Норильске. Разлив топлива никто не замечал

Разгерметизацию топливного бака и разлив дизельного топлива после аварии на Норильской ТЭЦ долгое время никто не замечал.
URA.Ru вчера в 03:04
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
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Музыка

Niletto и Zivert придут в «Вечерний Ургант»

Zivert и Niletto станут гостями программы "Вечерний Ургант" 4 июня 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 10:36
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Общество

5 июня россияне смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны 5 июня.
Моя Москва.онлайн 01:19
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru вчера в 15:04
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Армия и оружие

Греция заявила о готовности к военным действиям против Турции

Глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что для защиты своих суверенных прав Афины готовы ко всему, в том числе и к военным действиям против Турции, если почувствуют провокации со стороны Анкары.
РЕН ТВ 01:46
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
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Здоровье

На Камчатку прибыли врачи из Москвы для борьбы с коронавирусом

Предполагается, что работать на Камчатке они будут до 22 июня. Однако, если потребуется, они могут задержаться еще на какое-то время.
ИА Красная Весна вчера в 23:56
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
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Общество

Отрицавшего пандемию уральского священника заподозрили в экстремизме

Эхо Москвы вчера в 13:03
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Общество

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru вчера в 04:37
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Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
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Энергетика

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

РИА Новости 02:01
Здоровье

Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается

Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара вчера в 16:31
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Общество

В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

Омск, 5 июня 2020, 09:04 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 июня в региональном минздраве.
REGNUM 02:04
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Происшествия

Глава «Российской венчурной компании» задержан

Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM вчера в 16:03
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